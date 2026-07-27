Diplomatie : la Colombie ferme son ambassade au Sénégal à partir du 7 août

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Le président élu de la Colombie, Aberlardo de la Espriella, a annoncé la fermeture de l’ambassade de son pays au Sénégal, dans le cadre d’une vaste réforme diplomatique qui entrera en vigueur après son investiture, prévue le 7 août prochain.

Dans une déclaration publiée dimanche sur les réseaux sociaux, l’avocat et homme d’affaires de 47 ans a indiqué qu’il fermerait quatorze ambassades et une quinzaine de consulats afin de réduire les dépenses publiques et de réorienter les ressources vers la sécurité intérieure.

Outre le Sénégal, les ambassades colombiennes en Algérie, Azerbaïdjan, Barbade, Cuba, République tchèque, Éthiopie, Ghana, Haïti, Hongrie, Malaisie, Nicaragua, Roumanie et Afrique du Sud sont également concernées. Les ambassades en France et en Italie seront, elles, fusionnées.

Le futur chef de l’État a aussi annoncé la suspension du projet d’ouverture d’une ambassade colombienne dans les territoires palestiniens, lancé par le président sortant Gustavo Petro, ainsi que la réouverture d’une mission diplomatique à Jérusalem.

Ces fermetures ne signifient toutefois pas une rupture des relations diplomatiques avec la plupart des pays concernés. Seuls Cuba et le Nicaragua verront leurs relations diplomatiques interrompues. D’après l’APS, pour les autres États, dont le Sénégal, les services consulaires destinés aux ressortissants colombiens seront assurés par d’autres représentations diplomatiques de la région.