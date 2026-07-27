À Fatick, Mouhamadou Fadilou Dia fait de l’ombre à Sonko : la finale d’Action 100 rivalise avec la visite du leader de PASTEF

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Fatick – La journée du dimanche a été marquée par deux événements d’envergure dans la capitale du Sine. D’un côté, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, était attendu dans la cité de Mame Mendiss. De l’autre, le président du Mouvement Patriotique Action 100, Mouhamadou Fadilou Dia, organisait la grande finale de son tournoi de football au terrain des HLM de Fatick.

Alors que l’attention semblait tournée vers la visite politique du leader de PASTEF, la finale d’Action 100 a enregistré une importante mobilisation de jeunes, de femmes et de sympathisants venus assister à cet événement sportif devenu un rendez-vous majeur dans la commune. Les images de cette finale témoignent d’une forte affluence et d’un enthousiasme populaire autour de l’initiative portée par Mouhamadou Fadilou Dia.

La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, chargé des Relations avec les Institutions et Porte-parole du Gouvernement, Bacary Sarr, également autorité politique du département de Fatick. Sa présence a conféré un cachet institutionnel à cette finale, saluant une initiative qui place la jeunesse, le sport et la citoyenneté au cœur de son action.

L’événement a également enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment Babacar Faye, Directeur général de la SIRN, Serigne Ndiaye, Directeur général de Promoville, ainsi que Abdourahmane Ndour, responsable politique à Fatick, venus apporter leur soutien à cette initiative portée par le Mouvement Patriotique Action 100.

À travers ce tournoi, le président d’Action 100 entend promouvoir le sport comme un outil d’éducation, de cohésion sociale et de rassemblement. Pour les responsables du mouvement, cette mobilisation démontre l’ancrage grandissant de l’organisation à Fatick ainsi que sa capacité à fédérer les populations autour d’actions citoyennes.

Le Mouvement Patriotique Action 100 revendique par ailleurs son engagement politique aux côtés du parti KIIRAY et réaffirme son soutien indéfectible au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon ses dirigeants, le mouvement s’inscrit pleinement dans la dynamique politique portée par KIIRAY et entend accompagner, sans réserve, les orientations du chef de l’État à travers des initiatives de proximité, de solidarité et de développement communautaire.

Au-delà de la compétition sportive, cette finale a constitué un véritable moment de démonstration de force organisationnelle pour Action 100. Les organisateurs estiment avoir relevé leur pari en réunissant une foule importante malgré la concomitance avec la visite d’Ousmane Sonko à Fatick.

Pour les responsables du mouvement, cette réussite confirme la montée en puissance d’Action 100 sur le terrain politique et associatif. Fort de cette mobilisation, Mouhamadou Fadilou Dia entend poursuivre ses actions en faveur de la jeunesse et des populations, tout en consolidant son engagement au sein du parti KIIRAY et son soutien sans faille au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.