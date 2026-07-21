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Ce qu’on ne vous jamais dit sur la fille de Mame M. Guèye

21 juillet 2026 Société

Selon les témoignages de son père, elle est décrite comme une jeune femme très attachée à sa famille, menant une vie qu’il jugeait normale pour une Dakaroise de son âge : sorties entre amies, cinéma, cours d’anglais suivis dans la perspective d’une formation en événementiel. Elle passait régulièrement ses week-ends chez sa grand-mère, aux Parcelles Assainies..

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