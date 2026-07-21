Ce qu’on ne vous jamais dit sur la fille de Mame M. Guèye

« C’est une jeune femme très attachée à sa famille. Elle suivait des cours d’anglais parce qu’elle souhaitait évoluer dans le domaine de l’événementiel. Elle aimait étudier, apprendre et se former. J’étais très loin d’imaginer que certaines de ses relations pouvaient la conduire dans une situation que nous avons toujours dénoncée. Je réitère mon appel aux enquêteurs et à la justice : qu’ils poursuivent leurs investigations jusqu’au bout et appliquent la loi avec toute la rigueur nécessaire. Elle devait, en principe, être un exemple au regard du militantisme mené par son père. Si les faits sont établis, la justice doit être encore plus sévère avec elle qu’avec n’importe qui d’autre. »

« Comme beaucoup de jeunes Dakaroises. Elle aimait le cinéma, sortir avec ses amies et menait une vie que je considérais comme normale. Rien, à mes yeux, ne la distinguait particulièrement. Elle avait un projet de voyage, mais elle n’a jamais quitté le Sénégal. Je lui avais demandé de terminer d’abord ses cours d’anglais avant d’envisager une formation en événementiel. Aujourd’hui, la loi est la loi. Elle doit s’appliquer à tous. Jamra y veillera. Il ne doit y avoir aucun traitement de faveur. La justice doit aller jusqu’au bout de cette affaire. »