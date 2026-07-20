Baccalauréat 2026, routes et archives : le député Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur 5 dossiers

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Le député Guy Marius Sagna a adressé une série de questions écrites au gouvernement sénégalais pour soulever des urgences nationales. Portant sur l’éducation, les infrastructures, la préservation du patrimoine et le secteur de la santé, l’élu parlementaire exige des explications claires face à des dysfonctionnements et des retards persistants.

Baccalauréat 2026 : l’énigme des 5 000 candidats absents

L’absence de près de 5 000 élèves aux épreuves du premier tour du Baccalauréat 2026 suscite l’inquiétude au sein de l’opinion. Précisément 4 983 candidats ne se sont pas présentés dans les centres d’examen cette année, contre 3 876 en 2025. Le député interroge le ministre de l’Éducation nationale sur la volonté du gouvernement de mener une enquête approfondie afin d’identifier les causes réelles de cet absentéisme massif et d’y apporter des solutions durables.

Infrastructures : désenclavement de Ouassadou et blocage du chantier de Mékhé

Sur le plan des infrastructures routières, le parlementaire remet sur la table deux dossiers critiques. Dans la commune de Ouassadou, département de Vélingara, les populations se mobilisent bénévolement avec les moyens du bord pour tenter de rendre praticable l’axe Kabendou–Pirada. Guy Marius Sagna demande une date précise pour le bitumage effectif de ce tronçon de 28 kilomètres. Par ailleurs, il alerte sur le tronçon de 44 kilomètres reliant Ngaye Mékhé à Thilmakha, où aucun chantier n’a démarré quatre mois après le lancement officiel des travaux censés durer un an.

Patrimoine et Santé : alertes sur les archives de Ndar et blocages pour les pharmacies

Le député interpelle également les autorités sur la sauvegarde de la mémoire administrative et l’installation des professionnels de santé. À Saint-Louis, des documents archivés dans l’ancien tribunal sont directement exposés aux intempéries et accessibles aux passants depuis la rue, ce qui nécessite des mesures de protection immédiates. Enfin, concernant le secteur pharmaceutique, l’élu dénonce les lourdeurs administratives qui ralentissent la création de nouvelles officines depuis la sélection de 2024 et réclame un calendrier précis pour les candidats en attente