Lamine Diagne, figure de la section communale de PASTEF – Les Patriotes à Sangalkam, a officiellement annoncé sa démission du parti

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Un nouveau départ dans le paysage politique local. Lamine Diagne, figure de la section communale de PASTEF – Les Patriotes à Sangalkam, a officiellement annoncé sa démission du parti ce lundi 20 juillet 2026.

Dans une lettre adressée au Coordonnateur communal de la localité, l’ex-responsable politique a signifié son départ de la formation des « Patriotes », ainsi que son retrait immédiat de ses fonctions de Coordonnateur de la Cellule 4 de Keur Ndiaye Lô.

Si les raisons précises de cette rupture ne sont pas longuement détaillées, l’ancien cadre de la cellule de Keur Ndiaye Lo évoque un choix mûrement réfléchi. C’est, selon ses mots, la volonté de redéfinir son action politique qui a dicté sa conduite :

« Après mûre réflexion, j’ai décidé d’ouvrir une nouvelle étape de mon engagement afin de servir davantage la Nation sénégalaise et de poursuivre mon action au service de l’intérêt général », a-e-il souligné dans sa missive.

Malgré ce divorce politique, Lamine Diagne a tenu à quitter ses désormais ex-camarades en de bons termes. Il a exprimé sa gratitude envers « l’ensemble des responsables, militants et sympathisants » du parti, saluant les moments de « fraternité » et de « solidarité » partagés sous la bannière de PASTEF.

Pour l’heure, l’ancien responsable n’a donné aucune indication sur sa future destination politique ni sur la forme que prendra cette « nouvelle étape » de sa carrière publique. Reste à savoir quel impact aura ce départ sur la dynamique de la coordination communale de Sangalkam.