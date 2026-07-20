Lesbianisme présumé et détention de cocaïne : une fille de Mame Makhtar Guèye, son copain et 2 Nigérians déférés

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C’est Seneweb qui donne l’information..La Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a démantelé un réseau de trafic international de drogue dure. L’opération a permis l’interpellation de quatre suspects, dont deux ressortissants nigérians et une fille de Mame Makhtar Guèye de Jamra ainsi que son petit-ami, selon des informations exclusives de Seneweb.

Tout a commencé lorsque les gendarmes ont reçu un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau de trafic international de cocaïne animé par des étrangers. Un agent infiltré a contacté F.B. Guèye, alias « Rose », âgée de 25 ans, pour passer une commande d’un gramme de cocaïne. C’est dans ces circonstances que la fille a été interpellée vers 3h du matin avec la même quantité, dans un appartement meublé situé vers la VDN.

Interrogée, la mise en cause a reconnu être la propriétaire de la drogue saisie. Elle a déclaré avoir acquis la marchandise illicite auprès de son petit-ami, R.S. Guissé. Sur instruction des gendarmes, la mise en cause a passé une commande d’un gramme de cocaïne auprès de son copain. Ce dernier a été interpellé dans ces mêmes circonstances. La perquisition de sa chambre a permis de saisir une petite quantité de cocaïne.

Lors de son interrogatoire, R.S. Guissé a déclaré être un consommateur de drogue, avant de passer une commande de 2 grammes auprès de son fournisseur de nationalité nigériane, K.M. Ogbu, qui a été arrêté avec la même quantité commandée. L’exploitation minutieuse de son téléphone a permis de passer une commande de 2 grammes auprès de sa compatriote M. Nwafor. Ce dernier a été interpellé à Dieuppeul. Interrogé, il a cité son fournisseur de nationalité nigériane. Ce dernier, déjà identifié, est toujours en cavale.

Ainsi, les quatre suspects, dont deux ressortissants nigérians, ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et usage de cocaïne, ainsi que trafic international de drogue dure.

Mais la fille de Mame Makhtar Guèye de Jamra a vu son dossier se corser après l’exploitation minutieuse de son téléphone.

La BR de Faidherbe a transmis son téléphone portable au Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN) de la gendarmerie nationale. Après analyse, les experts ont découvert des vidéos à caractère lesbien. Dans ces vidéos compromettantes, on y voit des femmes entretenant des relations sexuelles. Également, les gendarmes ont découvert un message dans lequel la fille demandait à une personne de lui trouver une femme « taille fine ». Ainsi, F.B. Guèye, alias « Rose », est soupçonnée d’avoir commis des actes contre nature.

Interrogée sur ces preuves concordantes réunies, elle a déclaré avoir téléchargé les vidéos via le net par simple curiosité. « Rose » a déclaré qu’elle taquinait son interlocuteur en sollicitant seulement une femme « taille fine ». Elle aurait avoué être une consommatrice de drogue.

Au terme de l’enquête menée depuis quelques jours, les quatre suspects ont été présentés ce jour au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. L’affaire risque d’avoir des ramifications. Selon des informations exclusives de Seneweb, un célèbre animateur de télévision privée pourrait être impliqué dans le dossier.

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, intensifie ses actions pour lutter contre la criminalité et la délinquance au Sénégal.