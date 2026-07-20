Linguère: le Maire Aboubacry Sow officialise son appartenance à la coalition Diomaye Président

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Saignée dans les rangs du parti de l’apr dans la commune de Boulal ( département de Linguère).En effet, après avoir rencontré son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye le Samedi 12 juillet dernier , le Maire de Boulal Aboubacry Sow qui était jusque là du parti de l’Alliance Pour la République ( APR), à l’issue de sa rencontre avec ses militants ce lundi 20 juillet 2026 , ce dernier a décidé de rejoindre la Coalition Diomaye Président et le futur parti présidentiel.

Dans sa communication, l’édile de Boulal de préciser que désormais lui et sa base roulent au profit de la coalition Diomaye Président. De fait, le premier magistrat de Boulal,dans son discours, d’abord il a remercié l’ensemble de ses militants et sympathisants d’avoir

répondu présent à son appel et de l’ avoir toujours accompagné dans son parcours politique.

Revenant sur la rencontre avec le Président Diomaye Faye au Palais, Aboubacry Sow <<Nous étions quatorze maires sur les dix-neuf que compte le département de Linguère à avoir pris part à cette démarche. Parmi nous, huit maires sont engagés aux côtés de notre frère et ami, Monsieur Samba Ndiobène Ka.

Nous avons donc fait le choix d’accompagner Samba Ndiobène Ka dans sa démarche politique et de rejoindre la Coalition Diomaye Président afin d’apporter notre soutien au Président de la République et de contribuer, à notre niveau, à la construction d’un Sénégal nouveau.>>

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Regardant dans le rétroviseur, le maire Aboubacry Sow<<Nous avons milité pendant de nombreuses années aux côtés du Président Macky Sall. Nous avons défendu son bilan, porté ses projets et travaillé à ses côtés pour le développement de notre pays et de nos collectivités territoriales.

Pour ma part, je garde une profonde reconnaissance au Président Macky Sall pour la confiance qu’il m’a accordée et pour les responsabilités qu’il a confiées à de nombreux responsables et élus de notre pays.>>

A signaler que malgré son départ de l’apr, Aboubacry Sow n’a pas manqué de courage de reconnaître ce que le Président Macky Sall a réalisé pour le Sénégal. <<Son action à la tête de l’État a permis la réalisation de nombreuses infrastructures et la mise en œuvre de plusieurs programmes qui ont contribué au développement du pays.

Notre décision actuelle ne doit donc pas être interprétée comme une démarche de reniement ou d’ingratitude. En politique, les situations évoluent, les responsabilités changent et les hommes sont appelés à faire des choix en fonction de leur vision de l’avenir.>> a t- il souligné.

Le tout nouveau militant de la coalition Diomaye Président en parfaite harmonie avec ses militants souhaitent également que leur position soit comprise avec sérénité concernant la question de la candidature du Président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies non sans

considérer que le Président Macky Sall dispose d’une expérience internationale et d’un parcours exceptionnel pour occuper le poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Face à ses militants et sympathisants, Aboubacry Sow de manifester leur adhésion à la Coalition Diomaye Président, traduit donc leur volonté d’accompagner le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission et de contribuer, avec leurs modestes moyens, à la réussite du Sénégal.Selon Aboubacry Sow, le Djoloff doit également prendre toute sa place dans la nouvelle dynamique politique nationale.

Ainsi, à l’en croire, les questions liées à l’élevage, à l’agriculture, à l’hydraulique, à l’électrification, aux infrastructures routières, à l’emploi des jeunes et au développement local soient davantage au cœur des priorités de l’État. A cet effet, Aboubacry Sow de souligner que c’est dans cet esprit que lui et ses militants ont décidé de s’ engager aux côtés du Président Diomaye Faye et de celui de Samba Ndiobène Ka ministre maire de Dahra qui les avait conduits lui et sept autres maires du déménagement de Linguère à rencontrer le Président Diomaye Faye .

Profitant de l’opportunité, Aboubacry Sow d’ estimer que le moment est venu de dépasser les clivages et les considérations personnelles pour travailler à l’intérêt général. Suffisant qu’ils ont décidé<<( Aboubacry Sow et sept autres maires du Djoloff) d’ accompagner le maire Samba Ndiobène Ka dans cette nouvelle étape politique et de participer, avec lui, à la Coalition Diomaye Président.>> a laissé entendre Aboubacry Sow.

S’agissant du congrès du 08 Août prochain , Aboubacry Sow dit être prêt d’y participer en parfaite entente avec sa base politique .

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)