Démission : Pastef perd un ténor à Kaolack, Cheikh Baye Mbaye Niass Al Kaolackhi claque la porte

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Cheikh Baye Mbaye Niass Al Kaolackhi quitte Pastef. Le chef religieux très réputé et respecté à Kaolack a décidé de rendre le tablier.

Le désormais ancien coordinateur départemental MODDAP Kaolack et chargé de communication de Pastef Médina Baye a indiqué ne plus reconnaître le parti pour lequel il a milité pendant 9 longues années de combat, de fidélité et de sacrifices. Il quitte avec effet immédiat le parti qu’il a intégré depuis 2018 et pour lequel il a consacré son temps, son expérience, son énergie et ses moyens.

Il a indiqué dans sa lettre de démission : « après une longue observation depuis l’accession du projet au pouvoir en 2024, ma conscience m’oblige aujourd’hui à prendre une décision difficile. Je constate un éloignement entre les valeurs qui m’avaient convaincu en 2018, le patriotisme, l’éthique, la fraternité, le respect, la responsabilité et le service de la Nation, et certaines orientations actuelles que je ne partage plus. Je ressens également une profonde préoccupation concernant la considération accordée à ma région de Kaolack, au Sine-Saloum et à nos cités religieuses. En tant que fils de Médina Baye Niass, petit-fils de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahim Niass, je reste attaché au respect de toutes les familles religieuses du Sénégal, à la paix sociale, au dialogue et à l’unité nationale »