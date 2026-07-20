Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
policeeeee

Chinois tué à la Cité Fayçal : L’autopsie révèle le carnage

20 juillet 2026 Société

En cours d’enquête, les limiers de la Sûreté urbaine avaient, sur instruction du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Pikine – Guédiawaye, demandé l’autopsie du corps du Chinois Wang Guanglun. Dans ses conclusions, le médecin légiste a attesté que la mort résulte de «deux plaies pénétrantes de l’épaule et latéro-thoraciques gauches centimétriques (orifices d’entrée). Deux plaies pénétrantes du flanc et latéro-thoraciques droits centimétriques (orifices de sortie). Une plaie pénétrante centimétrique de la face externe de la cuisse gauche (orifice d’entrée). Une fracture costale avec des lésions musculaires, vasculaires et viscérale  s, ainsi que d’une hémorragie de grande abondance.»

Tags

Vérifier aussi

59331e97 bb36 47bd b0a0 99749e1ee407

Hommage à Papa Youssou NDOYE : Adieu Jaaraf !Adieu Mbokkou ! Par Ibrahima NGOM Damel

Jeudi noir. Triste nouvelle. L’annonce du voyage vers l’autre rive du Jaaraf Papa Youssou Ndoye …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved