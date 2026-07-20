Chinois tué à la Cité Fayçal : L’autopsie révèle le carnage

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En cours d’enquête, les limiers de la Sûreté urbaine avaient, sur instruction du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Pikine – Guédiawaye, demandé l’autopsie du corps du Chinois Wang Guanglun. Dans ses conclusions, le médecin légiste a attesté que la mort résulte de «deux plaies pénétrantes de l’épaule et latéro-thoraciques gauches centimétriques (orifices d’entrée). Deux plaies pénétrantes du flanc et latéro-thoraciques droits centimétriques (orifices de sortie). Une plaie pénétrante centimétrique de la face externe de la cuisse gauche (orifice d’entrée). Une fracture costale avec des lésions musculaires, vasculaires et viscérale s, ainsi que d’une hémorragie de grande abondance.»