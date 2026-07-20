ONU : C’est officiel, le Président Diomaye soutient la candidature de Macky Sall

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu l’ancien chef de l’État Macky Sall pour échanger sur sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

​À l’issue de cet entretien tenu dans un climat de cordialité républicaine, le chef de l’État a décidé que le Sénégal soutiendra pleinement cette candidature. Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement et l’ensemble de la diplomatie sénégalaise de se mobiliser pour promouvoir le dossier de son prédécesseur auprès des États membres de l’ONU, tout en invitant les forces vives de la Nation à porter ce projet au service de l’Afrique et du multilatéralisme