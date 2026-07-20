Prestation de serment des nouveaux magistrats : Les autorités judiciaires appellent à l’intégrité, à la compétence et au sens du devoir

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Quinze nouveaux magistrats ont officiellement prêté serment, ce lundi, au cours d’une audience solennelle tenue devant la Cour d’appel de Dakar. Cette nouvelle promotion vient renforcer les effectifs de la magistrature sénégalaise, dans un contexte marqué par des attentes croissantes des citoyens à l’égard de la justice.

À cette occasion, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Aly Fall, qui a pris part à la cérémonie a rappelé aux nouveaux magistrats les exigences déontologiques qui accompagneront désormais l’exercice de leurs fonctions. « Vous serez désormais assujettis au secret professionnel ainsi qu’aux principes essentiels de dignité et de loyauté », a-t-il déclaré. Il leur a rappelé qu’ils embrassent « un métier passionnant » qui impose de servir l’intérêt général plutôt que des intérêts particuliers, tout en incarnant des valeurs éthiques exigeantes. Le bâtonnier a indiqué avoir côtoyé, tout au long de sa carrière, des magistrats « compétents, indépendants, respectueux des principes, humbles et humains », pour qui rendre la justice constituait un véritable devoir. Il a invité les nouveaux venus à s’inspirer de ces modèles.

Il a également insisté sur la nécessaire collaboration entre les différents acteurs de la chaîne judiciaire. « Votre pratique quotidienne vous permettra de constater que, pour qu’une justice de qualité soit rendue, vous serez en interaction permanente avec les avocats, les huissiers, les justiciables et les autres intervenants, auxquels vous devez le respect pour être respectés à votre tour », a-t-il souligné.

Faisant ses réquisitions, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, a rappelé les fondements de la profession de magistrat. Il a insisté sur les trois principales missions qui leur incomberont : poursuivre, instruire et juger. « Ces fonctions exigent des qualités particulières et impliquent des restrictions importantes dans l’exercice de vos libertés. Vous devez cultiver la compétence, non seulement au sens juridique, mais aussi par la maîtrise de connaissances dans des domaines du droit toujours plus spécialisés », a-t-il déclaré. Le procureur général a également exhorté les nouveaux magistrats à faire preuve d’intégrité et d’impartialité, estimant que ces qualités, directement liées au serment qu’ils viennent de prêter, sont indispensables pour renforcer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Évoquant la formation reçue au Centre de formation judiciaire (CFJ), il a rappelé que les enseignements en éthique et en déontologie leur avaient tracé la voie, avant de les inviter à mettre ces principes en pratique tout au long de leur carrière.

Il a enfin insisté sur l’obligation de réserve, qu’il a qualifiée de principale limitation à la liberté d’expression des magistrats. « Vous devez observer cette réserve en tout temps et en tout lieu », a-t-il affirmé.

Dans son discours, le premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, a, pour sa part, exhorté les nouveaux magistrats à mesurer pleinement la portée de leur engagement.

« Le peuple sénégalais attend désormais de vous, non pas que vous soyez des magistrats brillants, mais des magistrats justes », a-t-il déclaré, insistant sur les valeurs d’indépendance, d’impartialité, de probité, de courage et d’humilité qui doivent guider toute carrière judiciaire.

Évoquant les défis de la justice moderne, notamment l’essor du numérique et de l’intelligence artificielle, il a invité les nouveaux magistrats à poursuivre leur formation tout au long de leur parcours. « Le magistrat qui cesse d’apprendre prend progressivement le risque de ne plus comprendre le monde qu’il est appelé à réguler », a-t-il averti.

En conclusion, il les a exhortés à « faire toujours prévaloir le droit sur les passions, la raison sur les préjugés et l’intérêt général sur les intérêts particuliers », afin de préserver la confiance des citoyens dans la justice.