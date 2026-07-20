Mondial-2026 : Donald Trump hué par des supporters lors de la finale

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Le président américain Donald Trump est arrivé hier dimanche dans le New Jersey à bord de « Marine One » pour assister à la finale du Mondial-2026. L’apparition de son visage sur les écrans du stade lors de l’exécution de l’hymne national américain a déclenché les huées des supporters. La retransmission a rapidement troqué le gros plan présidentiel contre une vue aérienne du MetLife Stadium.

A la fin de la rencontre, le dirigeant américain a également été hué alors qu’il se dirigeait vers le podium pour la cérémonie de remise des médailles.

Ce n’est pas la première fois que Trump est froidement accueilli lors d’un évènement sportif. Il avait déjà été hué en juin dernier au Madison Square Garden de New York, alors qu’il assistait au troisième match des finales NBA.