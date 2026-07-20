Soutien du Sénégal à Macky Sall pour l’ONU : Le Collectif des victimes dénonce une décision « incompréhensible »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Collectif des victimes du régime de Macky Sall exprime une profonde incompréhension » et sa « vive préoccupation » suite à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de soutenir la candidature de l’ancien chef de l’État au poste de secrétaire général des Nations Unies.

Dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet, l’organisation estime que ce soutien ne saurait faire oublier « les souffrances endurées » par les victimes des événements survenus entre 2021 et 2024 ni remettre en cause « l’impératif de vérité, de justice et de réparation ».

En ce sens, Boubacar Sèye et cie exige un examen « par les juridictions et les institutions compétentes » des « graves allégations de violations des droits humains, les pertes en vies humaines, les arrestations arbitraires, les détentions et les actes de torture présumés ».

Le collectif des victimes précise que « la quête de justice n’est dirigée contre personne » et la présente comme « un devoir moral et républicain envers les victimes, leurs familles et la mémoire de notre nation ». Il estime en outre qu’« aucune considération politique ou diplomatique ne doit entraver ce processus ».