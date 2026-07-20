Affaire IMF : L’entrepreneur Cheikh Guèye libre

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Son ‘’cas’’ avait soulevé beaucoup de commentaires. Cheikh Guèye, célèbre opérateur économique, qui avait eu des bisbilles avec l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, est libre de tous ses mouvements. Il avait été placé sous mandat de dépôt dans une sombre affaire de corruption présumée d’un montant de 10 millions de francs Cfa qui l’avait lié au juge d’instruction du tribunal d’instance de Pikine-Guédiawaye. Entre-temps, il a failli être libéré avant d’être retenu pour on ne sait quelle raison. Maintenant tout est bien qui finit bien. Il pourra donc probablement être demain au Tribunal au procès de Ismaïla Madior Fall à la Haute Cour de Justice.