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Farba Ngom, l’apnée de sommeil et l’opération…

20 juillet 2026 Société

Dans son édition de ce lundi 20 juillet, L’Observateur révèle qu’il a subi en urgence une intervention chirurgicale liée à ses problèmes d’apnée du sommeil.

Selon des proches qui l’accompagnent dans la capitale française, le maire des Agnam serait passé tout près d’une situation critique. «Les médecins lui ont expliqué que s’il était resté encore quelques mois à Dakar, il courait un risque important. C’est la raison pour laquelle l’intervention a été programmée dans l’urgence, moins d’une semaine après son arrivée à Paris», confient les sources du journal.

Toujours selon L’Observateur, à sa sortie du bloc opératoire, alors qu’il était encore installé sur son lit dans les couloirs de l’Hôpital américain, Farba Ngom a croisé l’ancien ministre Cheikh Tidiane Sy, présent au même moment dans l’établissement.

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