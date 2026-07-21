Sa fille arrêtée, la requête de Mame M. Guèye

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Dans la foulée de l’interpellation de sa fille dans une affaire présumée de trafic de cocaïne et d’actes contre nature, Mame Makhtar Guèye est sorti de son silence à travers un communiqué. Sans évoquer directement le lien de parenté avec l’une des personnes mises en cause, présentée comme étant propre fille, le vice-président de l’ONG Jamra a salué le travail de la Brigade de recherches de Faidherbe, appelant les autorités judiciaires à appliquer la loi « dans toute sa rigueur », « sans faiblesse aucune » et sans traitement de faveur. Nous vous proposons in extenso son texte.

JAMRA FÉLICITE les AUTORITÉS JUDICIAIRES et les BRIGADES de RECHERCHE de la GENDARMERIE pour cette IMPORTANTE PRISE, pour le démantèlement définitif de TOUS les réseaux de NARCOTRAFIQUANTS et de LOBBIES LGBT. JAMRA souhaite vivement que la procédure judiciaire aille jusqu’à son terme. Et que la LOI soit appliquée, dans toute sa rigueur, À TOU(TE)S LES CONTREVENANT(E)S , sans faiblesse AUCUNE.

Na ñu bayi yoon

déf ligëyeum !

Le combat continue.

(Mame Mactar Guèye,

Vice-président Ong

Islamique JAMRA)

De Mame Matar Gueye Jamra