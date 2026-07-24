Un prof de l’Ucad voleur de bijoux, sa femme l’accuse

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Huit ans après leur rencontre à Adéane, dans la région de Ziguinchor, l’histoire entre M.C. Ngom, professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), et son ex-épouse Y.F. Sané a pris une tournure judiciaire. L’enseignant comparaissait libre devant le tribunal, accusé d’avoir soustrait des bijoux en or estimés à plus d’un million de francs CFA ainsi que des tissus de valeur appartenant à son ancienne épouse.

Mariés en 2017 puis divorcés en novembre 2025, les deux ex-conjoints se sont affrontés à la barre sur les circonstances de leur séparation et le devenir des effets personnels laissés au domicile conjugal. Selon l’Obs, Y.F. Sané affirme avoir constaté, à son retour d’une formation à Ziguinchor, la disparition de plusieurs biens après avoir appris que son ancienne chambre était occupée par la nouvelle épouse de M.C. Ngom.

Le professeur rejette les accusations de vol et soutient avoir déplacé les affaires de son ex-femme pour les protéger, évoquant une armoire détériorée dans laquelle elles étaient rangées. La plaignante réclame la restitution de ses bijoux et 300 000 FCFA pour les tissus disparus.

Après les débats, le procureur a requis l’application de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 13 août.