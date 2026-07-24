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Ventes publiques aux enchères : Dakar représente 85% des recettes générées

24 juillet 2026 Actualité

Cinq ans après sa création, l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) indique avoir sécurisé plus de 5 000 biens et porté son encours global à plus de 50 milliards de FCFA à la date de mars 2026.

Ce portefeuille se compose notamment de plus de 13 milliards de FCFA de saisies bancaires et de près de 21 milliards de FCFA de saisies immobilières et de cautionnements.

Pour éviter la dépréciation des actifs, l’institution a mené 19 ventes publiques aux enchères à travers six régions en 2025, générant 2,23 milliards de FCFA de recettes.

Dakar concentre 85 % de ces revenus, soit environ 1,896 milliard de FCFA, en raison de biens plus onéreux.

En revanche, la région de Kédougou domine le volume des ventes (55 %), principalement constitué de matériel lié à la lutte contre l’orpaillage clandestin.

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