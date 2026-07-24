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Sénégal : les travailleurs de la SN-HLM arborent des brassages rouges pour dénoncer des licenciements

24 juillet 2026 Actualité

Nouveau directeur général de la Société nationale d’habitation à loyer modéré (SN-HLM) du Sénégal, Pape Abdourakhmane Dabo a confirmé, jeudi 23 juillet, avoir  licencié neuf agents-cadres pour des motifs économiques et organisationnels, déclenchant un mouvement de protestation au sein de l’entreprise. Ce vendredi matin, selon les informations  de la RFM, les travailleurs ont arboré les brassards rouges pour exprimer leur mécontentement,  dans la suite de leur conférence de presse tenue la veille.

Les travaillent prévoient également une manifestation à 13 h (GMT) pour dénoncer l’attitude leur directeur, qu’ils accusent de procéder à des règlements de comptes.

«J’ai signé les notifications de licenciement concernant neuf (9) agents cadres. Cette décision est motivée par la situation économique et organisationnelle que traverse actuellement la société, et plus particulièrement par les éléments suivants : la dégradation de la qualité de nos actifs et la pollution de nos assiettes foncières (et) les difficultés financières importantes auxquelles la société est confrontée», avait écrit Pape Abdourakhmane Dabo, rappelant que «la productivité de ces agents est nulle» depuis plus de deux ans.

Pour rappel, le 18 février 2026, Pape Abdourahmane Dabo a remplacé Bassirou Kébé, limogé après avoir critiqué la gouvernance du pays au moment du décès de l’’étudiant Abdoulaye Ba dans des violences policières à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

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