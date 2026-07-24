Projet Noflaye, Lac Rose…: Quand Diaspora Distribution Émergente loge les Sénégalais de l’extérieur

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Créé en 2019, Diaspora Distribution est un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) né d’une ambition forte : faciliter l’accès à la propriété pour les Sénégalais de la diaspora, en leur proposant des solutions immobilières fiables, transparentes et sécurisées.

Depuis sa création, le GIE s’est engagé à accompagner les membres de la diaspora dans la réalisation de leurs projets immobiliers, en supprimant les obstacles liés à la distance et en limitant les risques liés aux multiples intermédiaires.

Un parcours marqué par des réalisations concrètes

Dans le cadre du Programme des 100 000 logements, Diaspora Distribution a accompagné 270 femmes qui ont pu accéder à un logement grâce à une formule innovante de location-vente, offrant ainsi une véritable opportunité d’accession à la propriété.

Fort de cette première réussite, le GIE a lancé en 2023 le Projet Lac Rose, permettant à une centaine d’hommes et de femmes d’acquérir un terrain en toute sécurité et dans des conditions de transparence.

Poursuivant sa dynamique, en 2024, Diaspora Distribution a proposé le Projet Noflaye, un programme de villas clés en main, répondant aux attentes d’une diaspora désireuse d’investir dans un logement moderne, sécurisé et immédiatement habitable.

Aujourd’hui, de plus en plus de Sénégalais établis à l’étranger expriment leur volonté de devenir propriétaires dans leur pays d’origine, sans avoir à faire face aux incertitudes liées aux intermédiaires.

Diaspora Distribution se positionne comme un partenaire de confiance, garantissant à ses membres un accompagnement personnalisé, une gestion transparente des projets et une sécurisation des investissements immobiliers.

Selon Mme Sall Thiapatel, la Présidente de Diaspora Distribution, l’ouverture des premiers bureaux de Diaspora Distribution à Dakar marque une étape majeure dans le développement de l’organisation. Cette implantation renforce sa proximité avec ses partenaires et ses bénéficiaires, tout en consolidant sa crédibilité sur le marché immobilier sénégalais.

« Notre ambition est de bâtir une relation de confiance durable avec la diaspora en lui offrant des solutions immobilières accessibles, sécurisées et transparentes. L’ouverture de nos bureaux à Dakar illustre notre engagement à être toujours plus proches de nos membres et à les accompagner efficacement dans la réalisation de leurs projets. », a-t-elle souligné.

Représentant le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire, Moussa Balla Fofana, lors de l’inauguration des nouveaux locaux de Diaspora Distribution Émergente, hier jeudi, Moustapha Fall a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la diaspora un acteur majeur du développement économique et territorial du Sénégal.

Dans son discours, il a souligné que le développement durable du pays repose sur une synergie entre l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les Sénégalais de l’extérieur. Saluant l’initiative de Diaspora Distribution Émergente, il a estimé qu’elle constitue un cadre de coopération capable de mobiliser les compétences, les ressources et les investissements de la diaspora au profit des territoires.

Le représentant du ministre a également rappelé que le logement ne répond pas seulement à un besoin social, mais constitue un levier de stabilité, de dignité, de cohésion sociale et de croissance économique. Il a insisté sur les priorités du gouvernement : construire des villes résilientes, promouvoir une urbanisation durable, renforcer les investissements locaux et offrir à chaque citoyen un habitat digne.

Réaffirmant l’engagement du ministère à accompagner les initiatives porteuses de développement, Moustapha Fall a appelé à une mobilisation collective pour bâtir « un Sénégal où les territoires deviennent les moteurs de la croissance » et où la diaspora est pleinement reconnue comme une force d’investissement, d’innovation et de proposition au service de la transformation du pays.