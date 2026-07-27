À un an du centenaire du rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, le comité d’organisation du Grand Magal de Touba place l’édition 2026 sous le signe de la rigueur éthique et de la modernité.

Dans un entretien accordé à l’émission DD ce dimanche 26 juillet, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, président de la Commission Culture et Communication, a dévoilé un arsenal de mesures visant à protéger la sacralité de la cité religieuse, tout en annonçant des innovations scientifiques majeures.

Si les comportements déviants restent « marginaux » et ne reflètent en rien la conduite de la grande majorité des fidèles, le comité d’organisation entend fermement couper court aux dérives constatées ces dernières années sur le terrain et en ligne.

Une charte médiatique renforcée et une cellule de veille sur les réseaux sociaux

L’une des réformes phares de cette édition concerne l’encadrement strict de la couverture médiatique du pèlerinage :

Conditionnement des accréditations : Journalistes et créateurs de contenus devront impérativement signer et respecter une charte de couverture médiatique pour obtenir leur précieux sésame.

Cellule de veille dédiée : Une équipe d’une vingtaine de personnes sera mobilisée en continu pour surveiller la nature des contenus diffusés sur les réseaux sociaux durant l’événement.

Sensibilisation d’abord, sanctions si nécessaire : Une commission spécifique ira à la rencontre des acteurs pour rappeler les directives du Khalife général des Mourides avant d’envisager toute mesure coercitive en cas de récidive.

Impact économique : Vers la réévaluation des 250 milliards de FCFA

Au-delà de la dimension spirituelle et sécuritaire, le Magal 2026 s’illustre par une forte empreinte scientifique. Les Assises scientifiques ont cette année axé leurs travaux sur l’emploi des jeunes, la gestion de la mobilité urbaine dans la ville sainte et l’évaluation de l’impact financier de l’événement.

Une nouvelle étude sera prochainement dévoilée pour actualiser les retombées économiques du Magal, jusqu’ici estimées à plus de 250 milliards de francs CFA.

Le cap vers le Centenaire (1927–2027)

Cette édition 2026 sert également de rampe de lancement pour les préparatifs du centenaire de la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba (1927–2027). Témoignant de la portée internationale de la cité religieuse, d’importantes délégations étrangères, notamment en provenance de plusieurs pays arabes, sont attendues à Touba.

Pour les organisateurs, l’objectif est clair : concilier harmonieusement la modernité des outils de communication, l’ouverture internationale et la préservation stricte de l’héritage spirituel du mouridisme.