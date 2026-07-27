Inondations à Linguère, le Maire Aly Ngouye Ndiaye met un dispositif d’évacuation des eaux pour soulager les impactés

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Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026 à l’intérieur du pays ne sont pas épargnées la commune de Linguère. En effet plus de 100 mm d’eau de pluie sont tombés dans la ville de Linguère affectant certains quartiers de la place.

Pour venir à bout des eaux pluviales, marquer sa solidarité à ses concitoyens impactés par les inondations , le maire de Linguère Aly Ngouye Ndiaye en collaboration avec les sapeurs pompiers, a mis en place un dispositif d’évacuation des eaux afin de soulager les impactés. Selon l’édile de Linguère , ,ces 48 heures, ie Djoloff a reçu une importante quantité d’eau pluviale notamment sa ville Linguère ( de 93 à 100mm de pluie). Poursuivant, le premier magistrat de la ville de Linguère de citer les quartiers impactés ( Linguère Coumba, Rail, Mboussène, Thiély, Escale) . Mais selon lui, la zone la plus touchée est ( derrière les sapeurs pompiers) où une importante quantité d’eau y est stagnante installant le désarroi des habitants. Cependant, les sapeurs pompiers sont à pieds d’œuvre accentués par des renforts venant de Dakar et Louga pour évacuer les eaux. Mieux , le Maire Aly Ngouye Ndiaye d’ajouter qu’il a reçu une electro pompe qui fait 500 m3 par heure du coup<< bientôt l’évacuation définitive des eaux>> a t-il laissé entendre .

D’après des témoignages sur place, le Maire de Linguère Aly Ngouye Ndiaye est toujours aux côtés de ses populations surtout dans des moments difficiles ( les inondations) qui hantent le sommeil de beaucoup de localités du pays dans la période hivernale.

Samba khary Ndiaye (Linguère)