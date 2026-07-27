« Titres fonciers, terrains, maisons » : Ousmane Sonko accuse le régime de traquer le patrimoine de Jean-Michel Sène

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Le leader du PASTEF s’est voulu catégorique sur la force politique de son mouvement. Selon lui, les jeux sont faits quant à l’ancrage de son parti dans le paysage politique national : « Il y a une chose qui est désormais claire pour tout le monde : personne ne peut plus effacer le PASTEF de l’espoir de victoire. Cela n’existe pas. » Selon seneweb qui donne l’info, ce dernier s’exprimant sur les tensions politiques, Ousmane Sonko a décrypté ce qu’il qualifie de stratégie d’encerclement visant à pousser son camp à la faute. « Ce qu’il reste à présent, c’est leur stratégie : comment faire pour provoquer le PASTEF, pousser le PASTEF à réagir, susciter des tensions comme celles que nous avons connues ici, puis dissoudre notre parti, et arrêter untel, untel et untel. Voilà leur unique stratégie », a-t-il affirmé.

​Il regrette notamment l’implication d’anciens compagnons de route dans ces manœuvres : « Et lorsque cela provient de personnes avec lesquelles nous cheminions hier encore ou avant-hier, c’est d’autant plus grave. »

​Le leader du PASTEF a également cité des cas précis d’investigations administratives et foncières visant ses collaborateurs proches, notamment Birame Souleye Diop et le directeur général Boucar Diouf.

​« Ils prétextent qu’ils fouillent des dossiers pour voir si le DG Boucar Diouf aurait quelque chose à se reprocher, ou si Birame Souleye Diop… Ils ont saisi la Conservation foncière de Dakar, le service des Impôts et Domaines, ainsi que tous les notaires, en leur demandant de sortir tout ce que Birame Souleye Diop possède, s’il a des titres fonciers, des terrains ou des maisons », a-t-il révélé, comparant ces agissements aux pratiques politiques du passé : « Ce sont ces mêmes méthodes qu’ils utilisaient autrefois : dès que quelqu’un s’alliait avec moi, ils cherchaient à le traquer et à fouiller ses dossiers uniquement parce qu’il avait rejoint mon camp. »

​Malgré ces accusations, Ousmane Sonko a invité ses sympathisants et responsables à ne pas céder aux invectives diffusées dans les médias et à faire preuve de maturité politique.

​« Aux responsables, je leur ai dit : à l’heure actuelle, en matière d’expérience politique, de sagesse et de compréhension des enjeux au Sénégal, personne ne peut rivaliser avec le PASTEF », a-t-il martelé, avant de conclure par un message de patience : « Toutes ces provocations ne passeront pas. Gardez votre sérénité, votre calme et votre retenue. Les mandats touchent à leur fin. Qu’il s’agisse d’un mandat de deux ans ou de cinq ans, tout a une fin. »