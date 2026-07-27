Montee des eaux au nord : Le niveau du fleuve Sénégal progresse à Podor!

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La montée des eaux se poursuit dans le nord du pays. Le 26 juillet 2026, la hauteur d’eau relevée à 8 heures à la station hydrométrique du quai Elhadj Boubou Sall de Podor s’établissait à 3,17 mètres selon Igfm.

Le plan d’eau gagne ainsi 3 centimètres en l’espace de 24 heures, puisqu’il était mesuré à 3,14 mètres la veille à la même heure. À titre de comparaison, le niveau du fleuve atteignait 3,55 mètres à la même période l’année dernière. Malgré cette hausse constante, la situation demeure sous contrôle dans la commune, le niveau actuel restant bien en dessous de la cote d’alerte fixée à 5 mètres à la station de Podor.

Progression mesurée sur le bras du Doué et appel à la prudence

La même tendance à la hausse est observée sur le Doué, important bras du fleuve Sénégal. À l’échelle de Guédé Chantier, le niveau enregistré ce dimanche matin s’élevait à 4,37 mètres, contre 4,32 mètres la veille, soit une augmentation de 5 centimètres en 24 heures. Tout comme à Podor, la cote d’alerte pour le Doué à la station de Guédé Chantier est fixée à 5 mètres.

Face à cette évolution de la situation hydrologique en cette période d’hivernage, les autorités locales appellent à maintenir une vigilance accrue le long des berges et des cours d’eau. Les populations riveraines sont invitées à la plus grande prudence et à une surveillance renforcée envers les enfants.