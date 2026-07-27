Lancement du parti présidentiel : Quid de l’absence des ministres non-alignés ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lors du lancement du Parti présidentiel Les Patriotes Républicains « Kiraay », ce samedi 25 juillet 2026, Me Moussa Sarr, Makhtar Cissé, Cheikh Diba, Cheikh Niane, qui dirigent respectivement les ministères de souveraineté ( Justice, Intérieur, Finances et Affaires étrangères) n’ont pas fait le déplacement au King Fahd Palace. Nous vous en donnons les véritables raisons.

Le Gouvernement de Al Amine Lô est composé de politiques et de technocrates apolitiques. Le Président Diomaye a choisi des personnalités neutres et apolitiques pour occuper les ministères de souveraineté notamment les départements de l’Intérieur, de la Justice, des Finances et des Affaires étrangères. Il s’agit de Makhtar Cisse, Me Moussa Sarr, Cheikh Diba et Cheikh Niane. La configuration du gouvernement met en avant un choix marquant : confier des postes régaliens et stratégiques, comme la Justice et l’Intérieur, à des technocrates et de grands commis de l’État.

Cette orientation cherche à privilégier l’expertise technique, la neutralité administrative et l’efficacité des politiques publiques. Ce samedi, tous les ministres du gouvernement, hormis les alliés et ceux qui gèrent les départements de Souveraineté n’ont pas daigné faire le déplacement, lors du lancement du parti de la mouvance présidentielle.

Les ministres suscités Me Moussa Sarr, Makhtar Cissé, Cheikh Niane et Cheikh Diba ont brillé par leur absence ou n’ont pas été invités par la majorité présidentielle au motif qu’ils ne sont pas colorés politiquement. En effet, il nous revient que ces ministres technocrates (Makhtar Cissé (Intérieur), Me Moussa Sarr (Garde des Sceaux), Cheikh Niane (Affaires étrangères) et Cheikh Diba (Finances) n’ont pas été présents, car ce sont des experts et des spécialistes choisis pour leurs compétences techniques plutôt que pour leur militantisme.

Ils se concentrent sur la gestion concrète de l’État en restant éloignés des partis politiques, nous confie-t-on. Ce sont de hauts fonctionnaires rompus aux rouages de l’État pour garantir la continuité et la rigueur institutionnelle et la séparation politique.

En réalité, renseignent nos interlocuteurs, leurs nominations marquent une volonté affichée du Président Diomaye Faye, de placer les questions de de Justice et de Sécurité et de Finances d’ordre public et de droit sous une autorité non partisane. Mieux, il s’agit d’une quête de recherche d’efficacité et d’une volonté de stabiliser les actions de l’Exécutif par la compétence ciblée plutôt que par l’apanage des partis.

Ce n’est pas tout. L’enjeu est de trouver un équilibre institutionnel et d’assurer la conciliation entre la rationalité technique des ministres et la réalité de la scène politique. C’est dire, selon nos sources, le choix de confier les ministères de souveraineté à des profils techniques et apolitiques illustre une volonté de rupture et de se soustraire aux calculs des partis politiques. D’où leur absence à la cérémonie de lancement du parti présidentiel.

L’absence du Garde des Sceaux, des ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances confirment une volonté claire : celle d’entourer l’action publique d’une technicité juridique, diplomatique, économique et financière irréprochable.