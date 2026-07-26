Kiraay : Des Jeunes Patriotes pour la République (JPR), issus des 46 départements soutiennent Diomaye

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Des Jeunes Patriotes pour la République (JPR), issus des quarante-six (46) départements du Sénégal, réaffirment solennellement nleur soutien total, loyal et indéfectible au Président de la République ainsi que leur volonté d’accompagner, avec responsabilité, discipline et esprit républicain, la mise en œuvre de son ambitieux projet de transformation nationale. In extenso la déclaration.

Le Sénégal vit une étape décisive de son histoire. Plus que jamais, notre pays a besoin d’une jeunesse consciente, responsable et pleinement engagée au service de la République.

Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a exprimé, dans les urnes, son choix souverain en portant Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême. Ce choix incarnait une aspiration profonde à la justice, à la souveraineté, à la transparence, à la bonne gouvernance et à la transformation durable de notre pays.

Nous, Jeunes Patriotes pour la République (JPR), issus des quarante-six (46) départements du Sénégal, réaffirmons solennellement notre soutien total, loyal et indéfectible au Président de la République ainsi que notre volonté d’accompagner, avec responsabilité, discipline et esprit républicain, la mise en œuvre de son ambitieux projet de transformation nationale.

Notre engagement ne date pas d’aujourd’hui. Il est le prolongement d’années de militantisme, de sacrifices et de mobilisation sur le terrain. Dans les moments les plus difficiles, les responsables, coordonnateurs et militants de la Jeunesse Patriotique Sénégalaise (JPS) ont été parmi les principaux artisans de la diffusion et de l’enracinement du projet patriotique dans toutes les régions du Sénégal.

Aujourd’hui, de nombreux anciens responsables, coordonnateurs et militants ayant largement contribué à cette dynamique ont choisi de poursuivre leur engagement au sein des Jeunes Patriotes pour la République (JPR), dans un esprit de responsabilité, d’ouverture et de fidélité aux idéaux qui ont toujours guidé notre combat.

Il est important de rétablir une vérité face aux nombreuses contrevérités relayées ces derniers jours. Les Jeunes Patriotes pour la République ne sont ni un regroupement de bénéficiaires de nominations, ni une structure composée exclusivement de détenteurs de décrets ou de postes de responsabilité. Notre mouvement rassemble des jeunes de toutes les catégories : anciens responsables, coordonnateurs, militants de base, étudiants, travailleurs, entrepreneurs, cadres et citoyens engagés. La très grande majorité de ceux qui nous rejoignent n’ont jamais occupé de fonctions administratives ni bénéficié d’une quelconque nomination. Notre engagement repose sur des convictions, des valeurs et un idéal patriotique, et non sur des intérêts personnels.

En seulement 96 heures, plus de 700 jeunes, issus des rangs de Pastef notamment de la JPS des quarante-six (46) départements du Sénégal, ont rejoint cette nouvelle dynamique. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de la volonté d’une jeunesse consciente, organisée et déterminée à accompagner la réussite du projet de transformation nationale.

À travers l’Opération Phénix, nous lançons une vaste dynamique de rassemblement, de remobilisation et de réorganisation des jeunes patriotes. Cette initiative vise à fédérer toutes les énergies disponibles afin de renforcer l’action citoyenne, soutenir les politiques publiques, promouvoir le développement local et accompagner les grandes réformes engagées par le Président de la République.

Notre choix d’accompagner Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un choix naturel, cohérent et fidèle à notre parcours. Depuis des années, nous avons porté, défendu et contribué à construire le projet patriotique qui a conduit à l’alternance du 24 mars 2024. Aujourd’hui, le Président de la République est celui qui incarne ce projet dans l’exercice des responsabilités de l’État. En toute logique, nous poursuivons notre engagement à ses côtés afin de contribuer à la réussite des réformes attendues par le peuple sénégalais.

Nous tenons également à démentir avec la plus grande fermeté les rumeurs selon lesquelles le Président de la République aurait donné un quelconque ultimatum ou demandé à des responsables politiques de s’affirmer publiquement à ses côtés. Ces allégations sont totalement fausses. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’a jamais engagé avec nous la moindre discussion politique visant à orienter nos choix, ni demandé à qui que ce soit de quitter une organisation ou d’en rejoindre une autre. Notre décision est libre, personnelle, volontaire et pleinement assumée. Elle procède exclusivement de notre conviction que servir le projet incarné par le Président de la République est aujourd’hui la meilleure manière de rester fidèles aux idéaux pour lesquels nous nous sommes toujours battus.

Notre démarche n’est dirigée contre personne. Elle est exclusivement guidée par l’intérêt supérieur de la Nation. Nous faisons le choix du dialogue, de la cohésion, du dépassement des divergences et du rassemblement autour des valeurs républicaines.

Nous demeurons profondément attachés aux valeurs qui fondent notre engagement :

– Le patriotisme ;

– La souveraineté nationale ;

– La justice ;

– L’éthique ;

– La solidarité ;

– Le sens du sacrifice ;

– La paix ;

– Le travail au service exclusif du peuple sénégalais.

Nous lançons un appel fraternel à tous les jeunes patriotes, aux anciens responsables, aux militants, aux cadres, aux femmes et à l’ensemble des forces vives de la Nation à rejoindre cette dynamique constructive. Les défis auxquels notre pays est confronté exigent l’unité, la responsabilité et l’engagement collectif.

La réussite du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est avant tout celle du Sénégal. Ensemble, nous avons le devoir de contribuer à la construction d’un État plus juste, plus souverain, plus prospère et plus solidaire.

Les Jeunes Patriotes pour la République (JPR) poursuivront leur implantation dans les quarante-six (46) départements du Sénégal et continueront à mobiliser la jeunesse autour des idéaux de la République, de la citoyenneté et du développement.

Notre message est clair

Les patriotes sont debout.

Les patriotes sont mobilisés.

Les patriotes sont unis.

Les patriotes sont prêts à servir la République et à accompagner le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans la réussite du projet de transformation du Sénégal.

Pour la Patrie.

Pour la République.

Pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

LES JEUNES PATRIOTES POUR LA RÉPUBLIQUE (JPR)

Premiers signataires

1. Coumba Ndoffène Diouf — Ex-Coordonnateur JPS Fatick

2. Mounirou Diallo — Ex-Coordonnateur JPS Kolda

3. Dantoumane Danfakha — Ex-Coordonnateur JPS Saraya

4. Vieux Gueye — Ex-Coordonnateur JPS Nioro

5. Ousmane Souaré — Ex-Coordonnateur JPS Gossas

6. Bilal Sakho — Ex-Coordonnateur JPS Bakel

7. Mame Mayoro Dieng — Ex-membre du Bureau JPS Louga

8. Omar Dione — Ex-membre du Bureau JPS Diourbel

9. Ousmane Diallo — Ex-Coordonnateur JPS Tambacounda

10. Modou Faye — Ex-Coordonnateur JPS Sandiara, ex-membre du Bureau exécutif JPS départemental de Mbour

11. Abdou Aziz Dabakh Goudiaby — Ex-Secrétaire général JPS Keur Massar

12. Mouhamed Chérif — Ex-Secrétaire général PASTEF Zone de Captage

13. Cheikh Tidiane Niass — Ex-Coordonnateur JPS Passy

14. Dr Maïssa Ndao — Ex-Coordonnateur JPS Ndoffane

15. Moussa Ndiaye — Ex-Coordonnateur adjoint JPS Mbacké

16. Moustapha Sarr — Ex-Chargé de la massification JPS Birkilane

17. Augustin Mbissane Sagne — Ex-Chargé de la massification JPS Fatick

18. Abdou Mayé Faye — Ex-membre PASTEF Bounkiling

19. Tafsir Djiga Faye — Ex-Coordonnateur JPS Ndiaganiao, ex-membre du Bureau exécutif JPS départemental de Mbour

20. Ibrahima Gaye — Ex-Chargé des relations extérieures JPS France

21. Ibrahima Sarre — Ex-responsable politique, Rufisque

22. Mame Awa Diop — Ex-Coordonnatrice des VAP du Pôle Ouest, ex-Vice-coordonnatrice JPS/DSM

23. Bacary Basse Sakho — Ex-Coordonnateur JPS Guédiawaye, ex-Vice-coordonnateur national de la JPS

24. Dr Samba Dione — Ex-Secrétaire général JPS Bambey

25. Ousmane Sonko — Ex-Coordonnateur JPS Mbour

26. Aly Sow — Ex-Coordonnateur JPS Podor