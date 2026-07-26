Sonko en tournée à Keur Madiabel, rupture de stock des cartes de Pastef

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Dans le cadre de la campagne de vente des cartes d’adhésion de Pastef, le président du parti a débuté cette étape de sa tournée nationale dans un climat de ferveur politique, marqué par une mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants locaux. Cet accueil chaleureux s’est traduit par une ruée sur les cartes de membre, provoquant une rupture de stock dès la mi-journée. « La ferveur joyeuse des populations s’est accompagnée d’un engagement renouvelé envers le projet Pastef, marqué par une vente record de 100 % des cartes dès la mi-journée », s’est réjoui le parti dans un communiqué.

Face à cet engouement, Ousmane Sonko a salué le travail de terrain des responsables locaux et instruit la Commission nationale de Placement des Cartes (CNPC), chargée de superviser cette opération à l’échelle nationale, d’approvisionner rapidement la localité afin de consolider la mobilisation des militants autour du projet.

Devant ses partisans, le chef de l’État avait affirmé détenir l’appareil politique le plus majoritaire du pays, une affirmation que le camp de Pastef met en question à travers cette démonstration de mobilisation, alors que les élections locales de janvier 2027 se profilent à l’horizon.