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Grand Magal 2026 : le chef de l’État attendu à Touba ce dimanche

26 juillet 2026 Actualité

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Touba ce dimanche 26 juillet 2026 pour la traditionnelle ziara précédant le Grand Magal, prévu le 2 août prochain.

L’annonce a été faite par le président de la commission Communication et Culture du comité d’organisation du Magal, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma, lors d’un entretien accordé à la RTS 1.

Le chef de l’État effectuera un séjour de deux jours, du dimanche au lundi, dans la capitale du mouridisme. Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, l’un des plus importants événements religieux du Sénégal, qui rassemble chaque année des millions de fidèles.

 

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