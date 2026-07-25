Kiraay, les Patriotes républicains, c’est le nom du parti de Diomaye

La coalition Diomaye Président a officiellement dévoilé, ce samedi 25 juillet, le nom de son nouveau parti : Kiiray – Les Patriotes républicains du Sénégal. Réunis en assemblée générale constitutive, 437 leaders de la coalition ont décidé à l’unanimité et par acclamation de porter le président Bassirou Diomaye Faye à la tête de cette nouvelle formation.

La résolution générale de cette assemblée a été lue par la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, devant un parterre nombreux de responsables politiques venus de tout le pays. Elle a qualifié cette rencontre de moment historique, soulignant qu’il s’agit de la première fois au Sénégal que des leaders de partis, de mouvements et d’associations professionnelles, réunis en aussi grand nombre au sein d’une coalition, décident de fusionner leurs organisations pour constituer une grande formation politique de rassemblement autour du chef de l’État.