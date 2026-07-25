Réception des infrastructures des JOJ 2026 : le Président Diomaye délivre un “satisfécit” mais reste exigeant pour la suite

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné du ministre des Infrastructures Déthié Fall et de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Jeunesse, Djireye Clotilde Coly, a officiellement réceptionné ce samedi 25 juillet 2026 les chantiers rénovés de la Piscine olympique et du stade Iba Mar Diop. Ces deux infrastructures majeures sont destinées à accueillir les épreuves des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

À cette occasion, le chef de l’État s’est déclaré particulièrement impressionné par la qualité des ouvrages réalisés. Il a toutefois appelé à redoubler d’efforts pour livrer l’ensemble des chantiers avant l’événement.

« Je voudrais féliciter ici la qualité des travaux qui ont été réalisés par les entreprises et les prestataires venus d’horizon divers. Je me réjouis également de la rigueur avec laquelle ces travaux ont été conduits. Je ne peux que dire que sur les deux sites que j’ai visités, ma satisfaction est totale sur le fait que nous ayons réussi à finaliser dans les délais, mais aussi saluer l’engagement de l’ensemble des équipes et le sens du patriotisme qui leur a fait décupler les efforts qui étaient attendus de leur part pour que le Sénégal puisse relever ce défi au nom de l’Afrique », a déclaré le Président Diomaye Faye.

« Nous avons dit que c’est l’Afrique qui accueille et nous tenons à ce que l’Afrique accueille dans les conditions les plus optimales », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État a également tenu à rappeler que la satisfaction ne saurait être complète tant que tous les engagements ne seront pas tenus. « Notre entière satisfaction ne sera pas de réceptionner des infrastructures qui ont été rendues, mais de délivrer à l’issue des Jeux sur l’intégralité de nos engagements. Partant de la cérémonie d’ouverture à la cérémonie de clôture, ce satisfécit que je délivre ici concerne uniquement la réception des ouvrages que j’ai visités aujourd’hui », a-t-il assuré.

« Je sais qu’il y a encore d’autres défis et je demeure particulièrement exigeant sur l’ensemble parce qu’on ne saurait réussir partiellement. On réussira, on se fera délivrer un satisfécit par les responsabilités quand nous serons notés en point positif sur l’ensemble de nos engagements relativement aux cahiers des charges dont nous avons convenu avec le CIO », a conclu le Président Faye.