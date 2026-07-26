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Football féminine: Les Lionnes balayées par le Maroc en amical (7-0)
Football féminine: Les Lionnes balayées par le Maroc en amical (7-0)

CAN Feminine 2026 : Battues 2-0 par l’Algérie, les Lionnes ratent complètement leur entrée

26 juillet 2026 Actualité

 

Très poussives même si un peu lésées par l’arbitrage, les Lionnes se sont laissées prendre deux fois en fin de périodes (0-2) par une Algérie toute au plus honnête. Les joueuses de Mame Moussa Cissé se prennent déjà les pieds dans le tapis pour leurs débuts en phase de groupe.

Prendre des pions à cause de défenseures beaucoup trop passives ou à l’ouest, Khady Faye n’en a pas vraiment l’habitude : elle n’a encaissé qu’un seul petit but en Championnat avec les Aigles de la Médina la saison dernière. Peut-être pensait-elle que le niveau allait être le même en disputant son tout premier match en Coupe d’Afrique. Bien loin de ce qu’elle aurait pu imaginer. Dès l’entrée en lice dans cette phase de poules de la CAN, il a suffi des erreurs de sa défense et de sa part pour voir l’Algérie prendre le dessus à Rabat (0-2), contre des Lionnes inoffensives, agitées et donc punies.

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