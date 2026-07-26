Finale Zone B à Dahra Djolof: L’ Asc Bokk Jom sacrée championne en catégorie senior devant Diambar

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L’ édition 2025 des navetanes dans la zone B à Dahra Djoloff a pris fin hier samedi 26 juillet 2026. En effet, pour ce qui concerne la catégorie senior, l’Asc Bok Jom s’adjuge le trophée au dépend de Diambar sur la marque de deux buts à un. La rencontre qui s’est jouée au stade Djoloff Olympique Club a réuni du monde venu de tous les quartiers de la ville de Dahra Djoloff au grand bonheur du Président de la zone B Mamadou Moustapha Ndiaye et son comité directeur.

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Pour rappel encore une fois l’édition 2025 a été organisée sous le parrainage de l’ Inspecteur des impôts et domaines Mamadou Ndao, par ailleurs Président du mouvement « Je Participe ».

A l’issue de la finale, le parrain Mamadou Ndao sensible aux événements tragiques qui se sont déroulés récemment dans les côtes mauritaniennes causant le décès de certains fils de Dahra Djoloff, ce dernier a profité de l’opportunité pour lancer ses mots de condoléances à l’endroit de leurs familles. Par la suite, le parrain ( Inspecteur Mamadou Ndao), a remercié la zone B qui est devenue un partenaire naturel car selon lui ça fait trois ans il est désigné parrain de la finale Zone B et de fait ce dernier de saluer beaucoup ce partenariat. A en croire le Président du mouvement<< Je participe >>ce dernier d’affirmer être fier d’être parrain non sans saluer les autorités qui se sont massivement déplacées honorer de leur présence à la fête de la jeunesse de Dahra Djoloff. Selon toujours lui sa satisfaction s’explique par la belle prestation des équipes finalistes qui sont animées de preuve d’esprits sportifs. A cet effet, le parrain<< Je félicite l’équipe vainqueur ( Bok Jom) et celle vaincue ( Diambar) qui ont disputé la finale avec beaucoup de mérite et brio.>> a t-il lancé.

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En catégorie cadette, l’ Asc Diamono remporte la finale face à l’ASC Cossan à l’issue de la séance des tirs aux buts sur le score de 4 tirs à 2, après usn match nul 0-0 au terme du temps réglementaire.

En marge de sa finale, s’exprimant dans le domaine de la politique, l’inspecteur Mamadou Ndao de déclarer<< je ne peux pas ramer à contre courant avec le frère Idrissa Samb, je ne suis pas pour ceux qui sont adeptes de la verticalité, je suis de la mouvance présidentielle je suis avec le président Bassirou Diomaye Faye , je travaille avec lui la main dans la main.>>

A l’occasion, Mamadou Ndao de préciser que le ministre Idrissa Samb et lui entretiennent des relations de fraternité qui dépassent largement la politique.Il a également rappelé que si son frère le ministre Idrissa Samb est candidat aux futures élections municipales à Dahra lui il ne sera pas candidat.

Revenant sur la finale, l’on signe que le parrain a sorti les gros moyens. Ainsi, en catégorie Senior, le vainqueur Bok jom a reçu 700 000 F CFA, des médailles, un jeu de maillots, des ballons et un trophée. Quant l’équipe perdante Diambar, elle a reçu 500 000 F CFA, ainsi que des médailles, un jeu de maillots et des ballons. L’équipe fair-play a été récompensée à hauteur de 25 000 F CFA.

‎Chez les Cadets, le vainqueur( Diamono) a reçu 250 000 F CFA, un jeu de maillots, des ballons et un trophée. La finaliste perdante ( Cosaaan) a reçu 150 000 F CFA, avec un jeu de maillots et des ballons. L’équipe fair-play a reçu 20 000 F CFA.

‎Les meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs ont également été récompensés dans les deux catégories.

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‎Le parrain Mamadou Ndao a également apporté un appui organisationnel de 150 000 F CFA à la Zone B. Il a mis à la disposition de la Zone B 8 ballons pour les Seniors et 8 ballons pour les Cadets.

‎La Croix-Rouge a reçu 50 000 F CFA, les arbitres 50 000 F CFA et les ramasseurs de balles 10 000 F CFA.

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‎À travers cette initiative, le parrain Mamadou Ndao confirme son engagement à accompagner et à récompenser la jeunesse dahroise lors des grands événements.

Vu la réussite de la manifestation sportive, le président de la zone B de Dahra Mamadou Moustapha Ndiaye , a remercié d’abord le parrain Mamadou Ndao, ses partenaires et collaborateurs, son comité directeur, la sécurité, la voix rouge, les sapeurs pompiers ,la jeunesse de Dahra Djoloff qui n’ont ménagé aucun effort pour gagner le pari de l’organisation.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)

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