Concours d’excellence à Dahra Djoloff: 47 élèves primés, le Colonel Amadou Adama Ba gâte les récipiendaires

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Ils sont au total 47 élèves de la ville de Dahra Djoloff qui ont été primés à l’issue d’un concours d’excellence. La cérémonie de distribution des prix avait pour cadre hier dans un hôtel de la place où élèves, parents et autorités éducatives de l’Académie de Louga ( le représentant de l »IA ), l’ Ief de Linguère, les inspecteurs du district de Dahra s’étaient donnés rendez-vous. Malgré la forte canicule qui sévit par ces temps dans le milieu, les populations se sont massivement déplacées.

Le Colonel des douanes, Amadou Adama Ba, natif de Dahra Djoloff, est le parrain de ce concours d’excellence fêté pour la deuxième fois en ce samedi 26 juillet 2026. Ce dernier n’a pas lésiné sur les moyens pour choyer les récipiendaires. Ainsi, des cahiers, des stylos, du matériel géométrique, des ordinateurs, de l’argent( 25000 à 100000 f CFA ) ont été octroyés aux élèves primés et quatre enseignants.

Au nom du parrain empêché, son frère Arona Adama Ba , dira que le Colonel Ba a toujours œuvré ainsi pour accompagner sa jeunesse dans le but de développer sa localité.

Selon Arona Adama Ba , « cette fois-ci encore comme il fallait fêter l’ excellence, le Colonel Amadou Adama Ba a porté ces excellents en modèle afin que les jeunes d’aujourd’hui s’investissent davantage dans l’éducation, gage d’un développement durable », renchérit-il.

Poursuivant, Arona Adama Ba de souligner qu’investir dans l’éducation, c’est investir dans la longévité, dans la durabilité dans le but de façonner un nouveau type de citoyen pétri de valeurs.

Dans sa communication, le représentant du parrain, n’a pas manqué de remercier toutes les autorités présentes à la fête ( le représentant de l’IA de Louga l’inspecteur Ndour, l »ief de Linguère Mamadou Bari, les inspecteurs du district de Dahra notamment Boubou Thiam, les chefs d’établissement, les parents et amis des primés. A en croire Arona Adama Ba, l’excellence est fêtée du Cm2 à la Terminale au grand bonheur de la communauté éducative de la localité. D’après Arona Adama Ba, le Colonel Amadou Adama Ba à travers l’association Éduque Action Sociale conduite par Oumar Diop, a toujours investii dans le social, dans l’éducation . Au même moment,<< le parrain a saisi l’opportunité de rendre un vibrant hommage de leur vivant à quatre enseignants qui ont droit à une enveloppe de 100000 FCFA chacun : Paa Guissé , Adama Ba, Mame Codou Lakh et Oustace Assane Ka qui ont beaucoup contribué au développement de l’éducation dans la localité.>> estime Arona Adama Ba.

L’ Inspecteur de l’ éducation et de la formation de Linguère Mamadou Bari, très satisfait de l’initiative,dira que la cérémonie s’inscrit dans la dynamique de la concrétisation du levier stratégique relatif à la promotion d’une politique inclusive, d’excellence scolaire et éducative suffisant que l’institution qu’il représente ne peut manquer de féliciter <<Éducation Sociale>> et le Colonel de la Douane Amadou Adama Ba. Poursuivant, l’inspecteur Bari << l’espoir que symbolise tout enfant pour sa famille, sa localité, sa commune, son département, sa région et son pays est incommensurable >>. Au Colonel Amadou Adama Ba l’ Ief Bari << Une fois encore, vous avez allumé et attisé les flammes de l’espoir dans beaucoup de concessions. >> Profitant de l’occasion, l’inspecteur Bari de rappeler que cette année, pour le CFEE , 93,27% des 3688 candidats présents ont réussi, pour le BFEM, 81, 25% des 2624 candidats présents ont réussi et pour le BAC, le taux de réussite est à 62%.

Lui emboitant ses pas le représentant de l’inspecteur d’académie de Louga , l’inspecteur Ndour a beaucoup magnifié l’initiative du Colonel Amadou Adama Ba qui a l’amour de son terroir non sans demander aux primés de continuer dans cette lancée car pour développer une nation,il faut d’abord une bonne éducation de ses enfants.

L’ assistance a rendu hommage lors de la cérémonie, à deux anciens camarades de classe du parrain. Il s’agit de Bacar Fall et d’Hourèye Sow, tous deux décédés.

Quant à une participante au concours d’excellence, Yacine Awa Dioum élève en classe de terminale au lycée Docteur Daouda Sow de Dahra, très fière du parrain, invite ses camarades à étudier car selon elle, ce sont les jeunes qui sont les futurs dirigeants de ce pays.

Revenant sur les prix, 47 ont été distingués. À signaler que le meilleur prix en classe de terminale S a été remporté par Yacine Awa Dioum du lycée Docteur Daouda Sow de Dahra, l’autre meilleur prix Miss mathématiques est dédié à une autre fille, Bineta Sow , en classe de 4 ème du Collège d’enseignement moyen de Ngome.

Les deux gagnantes des meilleurs prix (série scientifique et Miss mathématiques) respectivement Yacine Awa Dioum et Bineta Sow) ont reçu chacune, la bagatelle de 50.000F de nos francs , un ordinateur et un lot de livres variés.

Le moins que l’on puisse dire, à l’unanimité, récipiendaires, parents le corps enseignant et autorités ont vivement remercié le mécéne le Colonel Amadou Adama Ba qui a toujours investii dans le social et l’éducation pour une bâtir une société de développement.

Samba khary Ndiaye ( Linguère