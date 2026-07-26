Visite officielle : A Touba, le président Bassirou Diomaye Faye promet de grands chantiers et recueille la bénédiction du Khalife

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’approche du Grand Magal, le chef de l’État s’est rendu dans la cité religieuse à la tête d’une importante délégation gouvernementale. Entre promesses d’infrastructures urgentes pour résoudre la crise de l’eau et plan de lutte contre les inondations, cette visite scelle un engagement fort de l’exécutif envers la ville sainte.

Accompagné du Premier ministre Al Amine Lo, de la Première dame Marie Khone Faye et de plusieurs membres du gouvernement, le président Bassirou Diomaye Faye a été reçu avec les honneurs par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, entouré de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr et des hautes autorités de la confrérie.

Conscient des défis logistiques majeurs auxquels fait face Touba en raison de son poids démographique galopant, le chef de l’État a profité de cette audience pour dévoiler sa feuille de route opérationnelle. Pour parer au plus pressé face à la forte demande durant le pèlerinage, quatre nouveaux forages ont été mis en service, tandis que le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a reçu l’instruction de déployer une flotte de 50 camions-citernes. Sur le plan sécuritaire, des consignes fermes ont été transmises au ministre de l’Intérieur pour veiller à la quiétude des fidèles. S’agissant du problème récurrent des inondations, le président s’est voulu rassurant en affirmant que l’aboutissement des travaux d’assainissement et d’urbanisme en cours permettra de réduire drastiquement ou de résoudre ce fléau d’ici trois ans.

Cette batterie de mesures a trouvé un écho très favorable auprès de la hiérarchie mouride. Prenant la parole au nom du patriarche de Touba, le porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr a réitéré toute la considération du Khalife à l’endroit du chef de l’État, louant publiquement sa politesse, sa piété et sa droiture avant de le remercier pour les engagements pris en faveur de la cité.

Prolongeant son séjour sur place, le président de la République passe la nuit dans la cité sainte pour y accorder une série d’audiences à des acteurs politiques et des figures religieuses. Ce lundi, avant de regagner la capitale, Bassirou Diomaye Faye présidera la cérémonie de pose de la première pierre d’un hôpital privé à Ngabou, concrétisant ainsi le volet sanitaire de son déplacement.