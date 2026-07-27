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farba ngom

Relation avec Macky Sall : Farba Ngom sort de sa réserve 

27 juillet 2026 Actualité

 

Farba Ngom s’est livré ce week-end à une opération de clarification à l’heure où d’aucuns avancent qu’il aurait pris ses distances avec l’APR de Macky Sall. Alors qu’il séjourne actuellement en France, pour raisons médicales, le maire des Agnam a rendu visite à ses camarades de parti établis dans l’Hexagone. «Dans une allocution d’une dizaine de minutes, il a clairement dit à ses hôtes qu’il n’a changé ni de position ni de conviction. Une manière de dire qu’il est et reste dans la formation fondée par Macky Sall», détaille Les Échos, qui donne l’information.

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