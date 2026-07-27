Fonds secrets : la surprenante demande de Sonko alors Premier ministre

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Selon le site Seneweb qui cute les Échos dans sa parution du jour, Dr Abdourahmane n’a pas été tendre avec Ousmane Sonko. » Alors qu’il était Premier ministre, avait sollicité une rallonge de ses fonds secrets. Le ministre du Pétrole et de l’Énergie a précisé que l’ancien chef du gouvernement, devenu président de l’Assemblée nationale après son limogeage de la Primature, avait formulé cette requête après avoir épuisé les 1,77 milliard de francs CFA auxquels il avait droit en tant que patron des ministres. Les Échos, qui reprend l’information, précise que Diouf, membre du nouveau parti présidentiel, Kiiraay, a fait cette révélation sur le plateau de Radio Sénégal. Sans dire, selon le journal, si la demande de Sonko avait connu une suite favorable ou pas.