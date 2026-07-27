Linguère: Le responsable politique Aly Ka, membre fondateur du tout nouveau parti présidentiel s’en réjouit

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On ne le dira jamais assez, s’il y a à chercher un responsable politique très collé, rattaché à son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, il faudra bien nommer l’ingénieur Aly Ka le natif du Djoloff. En effet, loin de ses bases ( France) , Aly Ka militant de première heure de la défunte Coalition Diomaye Président dans le département de Linguère, a toujours mobilisé ses militants pour accompagner la vision du Chef de l’État Monsieur Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal de développement.

En clair, la naissance de<< Kiiraay>> la toute nouvelle formation politique présidentielle, le grand responsable politique Aly Ka a mobilisé tous ses militants et sympathisants pour rehausser de sa présence après un long voyage ( Paris – Dakar). Ainsi, à l’en croire,<< le jeu vaut la chandelle>> fulmine t – il. Et Aly Ka de poursuivre : <<Enfin, nous y sommes : KIIRAAY, Les Patriotes Républicains est né !>>

Selon l’ inconditionnel du Président Diomaye Faye (Aly Ka) , hier, lui et ses partisans avaient vécu un moment historique avec le lancement officiel de leur parti KIIRAAY, Les Patriotes Républicains.

<<Cette naissance n’est pas le fruit du hasard. Elle est l’aboutissement d’un long combat, d’un engagement sans relâche et d’une fidélité constante à la vision de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République.>> dixit Aly Ka . Ce dernier de souligner que dès les premières heures, lui et ses militants ont porté ce combat au sein de la coalition Diomaye Président.Aujourd’hui, vu la naissance du parti présidentiel, Aly Ka en collaboration avec ses militants, s’engage à protéger Kiiraay Les Patriotes Républicains, à l’accompagner et à le massifier’ dans chaque commune, chaque village et chaque quartier du Sénégal. Qualifiant le discours du Président Diomaye Faye de rassembleur, porteur d’espoir, réaffirmant sa volonté d’être le Président protecteur de tous les Sénégalais, sans distinction, Aly Ka encourage également la dynamique unitaire qui anime l’ensemble des leaders de l’ex-coalition Diomaye Président. A l’occasion le responsable politique Aly Ka a

adressé une mention particulière à son frère le ministre Idrissa Samb , la supervision éclairée de Madame Aminata Touré, avec conviction, détermination et esprit de sacrifice.

<<Aujourd’hui, ce travail collectif donne naissance à ce nouveau-né qu’est KIIRAAY, Les Patriotes Républicains. Nous avons accompagné sa gestation, nous célébrons aujourd’hui sa naissance et nous nous engageons à le protéger, à l’accompagner et à le faire grandir dans chaque commune, chaque village et chaque quartier du Sénégal, ainsi qu’au sein de la diaspora.>> a estimé Aly Ka.

Dans sa communication, Aly Ka de préciser qu’ils sont particulièrement fiers et profondément rassurés par le discours historique prononcé hier par Son Excellence le Président de la République << Un discours rassembleur, porteur d’espoir, qui réaffirme sa volonté d’être le Président protecteur de tous les Sénégalais, sans distinction. Cette vision renforce notre engagement à poursuivre le travail avec responsabilité, humilité et patriotisme>> a t- il reprécisé.

Je profite également de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à toute la délégation départementale qui m’a accompagné hier. Votre présence témoigne de votre engagement et de votre attachement à cette nouvelle étape de notre combat politique.

En somme, Aly Ka a félicité et encouragé également la dynamique unitaire qui anime l’ensemble des leaders de l’ex-Coalition Diomaye Président. A cet effet , ce dernier a adressé une mention particulière à son frère le ministre Idrissa Samb, ainsi qu’aux maires du département qui ont effectué le déplacement pour partager avec eux ces moment historiques.

Enfin, Aly Ka membre fondateur de<<Kiraay Les Patriotes Républicains>> a invité solennellement toutes les filles et tous les fils du Djolof à adhérer massivement à KIIRAAY, Les Patriotes Républicains, afin qu’ensemble ils bâtissent un développement durable pour le Djolof en particulier et pour le Sénégal en général.

Samba khary Ndiaye ( Linguère