Darou Salam (Kaolack) : Un cultivateur arrêté avec 6 kilogrammes de chanvre indien

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Dans leurs missions quotidiennes de sécurisation et de lutte contre le trafic de stupéfiants, les pandores ont neutralisé un présumé trafiquant dans la commune de Darou Salam.

Exploitant un renseignement précis dans la nuit du 26 juillet vers 23 heures, les hommes du commandant Thior ont monté une opération d’infiltration visant un cultivateur identifié sous le nom d’El Hadji Modou Kébé. Âgé de 28 ans, le suspect est domicilié au village de Médina Parka, dans la même commune.

Saisie sur le terrain et découverte au domicile

L’intervention ciblée des gendarmes s’est révélée fructueuse. Ils ont intercepté le cultivateur alors qu’il se déplaçait à bord de sa moto Jakarta, en possession d’un sac contenant cinq kilogrammes de chanvre indien.

Poursuivant les investigations, les enquêteurs se sont immédiatement rendus à son domicile pour effectuer une perquisition. La fouille de sa chambre a permis de découvrir un kilogramme supplémentaire de chanvre indien, soigneusement dissimulé sous son lit, portant la saisie totale à six kilogrammes.

Immédiatement placé sous les menottes, le suspect a été conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Nioro. Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer la provenance de la marchandise prohibitionniste et de démanteler l’ensemble du réseau de distribution opérant dans la zone.