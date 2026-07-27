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Babacar Mbaye Ndaak est décédé dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet 2026 à Dakar.

Président fondateur de l’Association des conteurs du Sénégal, celui que l’on surnommait le « Maître de la Parole » laisse derrière lui un héritage immense dans la préservation et la promotion de la tradition orale et du conte sénégalais.

La nouvelle a été annoncée par le Dr Massamba Guèye, qui a rendu un hommage vibrant à celui qu’il considérait comme un guide, un grand frère et une véritable boussole. Il a adressé ses condoléances à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté culturelle et des arts oratoires d’Afrique et du monde