Incendies en France : le consulat du Sénégal à Bordeaux met en place une cellule d’assistance

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Le consulat général du Sénégal à Bordeaux a déclaré lundi avoir mis en place une cellule d’écoute, de veille et d’assistance aux expatriés sénégalais résidant dans la Gironde, région du sud-ouest de la France en proie à des incendies depuis le 22 juillet.

“Le Consulat général, en collaboration avec l’Union des travailleurs sénégalais de France (UTSF), met en place une cellule d’écoute, de veille et d’assistance”, a indiqué la représentation diplomatique dans un communiqué parvenu à l’APS.

Il précise que cette cellule est chargée de recenser les situations de détresse, d’orienter les personnes concernées et de leur apporter, dans la mesure du possible, l’accompagnement et l’aide nécessaires.

Au moins une surface de 42 000 hectares a été ravagée par les incendies qui sévissent depuis le 22 juillet en Gironde et dans les Landres, ont indiqué les services de secours d’assistance, faisant également état de l’évacuation de plus de 220 000 personnes.

“Le Consulat général du Sénégal à Bordeaux exprime sa profonde compassion et sa pleine solidarité à l’ensemble des victimes des incendies qui touchent plusieurs secteurs de la Gironde des Landres”, rapporte le communiqué.

Il adresse en même temps ses ”pensées les plus sincères” aux personnes sinistrées, à leurs familles, ainsi qu’à tous les services de secours et aux bénévoles mobilisés sur le terrain.