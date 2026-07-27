 La diaspora canadienne en bouclier de « KIIRAAY »

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Á l’heure des choix, le moment de prendre le parti de la patrie, aux côtés du Président Bassirou Diomaye Faye est un honneur républicain. La diaspora canadienne dit oui à « KIIRAAY », Les patriotes Républicains, pour être de ceux qui protégeront l’Etat républicain.

La diaspora canadienne marque son adhésion totale à KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, notre nouveau parti politique fondé le 25 juillet 2026 à Dakar par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, et qui marque un engagement autour des valeurs de protection de la République, d’éthique et du slogan « La Patrie d’abord ! ».

Le discours du Président fondateur, Bassirou Diomaye Faye lors du lancement de notre Parti, a réveillé l’espoir ! C’est le signal d’un sursaut national historique pour notre cher Sénégal.

Nous tenons à adresser nos plus sincères félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République. Votre sens élevé des responsabilités et votre engagement ferme à défendre nos institutions, à préserver notre paix et à protéger nos intérêts nationaux – sans jamais exclure l’autre – forcent l’admiration.

Aujourd’hui, la Nation et le peuple sénégalais doivent se placer au-dessus de tout.

Pour transformer cette vision en victoires concrètes, nous faisons bloc derrière la haute impulsion de Son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sa dynamique de rupture et de progrès est la clé de notre émergence.

Nous saluons également le leadership exceptionnel, la rigueur et la détermination de Madame la Superviseure Générale, Aminata Touré qui œuvre activement pour l’unité politique autour du Président Bassirou Diomaye Faye. Son rôle est le pilier d’une coordination inclusive et moderne.

C’est le moment de l’union sacrée ! Au-delà des partis, rassemblons toutes les forces vives du pays. Innovons, ouvrons-nous au monde, tout en restant fiers de notre identité, de notre culture et de nos valeurs républicaines.

Nous nous engageons pleinement et sans réserve dans ce combat politique pour un Sénégal souverain, stable et prospère.

L’avenir s’écrit maintenant, et il s’écrit ensemble !

Vive KIIRAAY !

Vive le Président Bassirou Diomaye Faye !