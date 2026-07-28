OHADA : La Justice sénégalaise honorée

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Mme Hélène SARR, candidate présentée par la République du Sénégal, a été élue juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Cette élection, renseigne un communiqué du ministère de la Justice, est intervenue à l’occasion de la 61ème session du Conseil des ministres de l’OHADA, tenue à Lomé (République togolaise) les 27 et 28 juillet 2026, à laquelle participe le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa SARR, représentant le Sénégal.

Le ministère de la Justice adresse ses chaleureuses félicitations à Mme Hélène SARR pour cette brillante élection, qui constitue une reconnaissance de ses compétences, de son parcours exemplaire et de son engagement constant au service de la justice.

« Cette désignation renforce le rayonnement du Sénégal au sein des institutions judiciaires communautaires africaines et confirme, s’il en était encore besoin, l’excellence et le haut niveau d’expertise de la magistrature sénégalaise », lit-on dans la note dont nous détenons copie. La même source souligne : « Elle traduit également la confiance renouvelée des États membres de l’OHADA envers notre pays et son apport substantiel au renforcement de l’État de Droit et de l’intégration juridique en Afrique. »

Le ministère de la Justice formule à l’endroit de Mme Hélène SARR ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions au sein de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, institution majeure chargée d’assurer l’interprétation et l’application uniformes du droit des affaires dans l’espace OHADA.