Affaire AEE Power : les dessous de l’enquête visant Jean Michel Sène

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Révélée par Ousmane Sonko, l’enquête visant Jean-Michel Sène, directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), est menée par la Section de recherches de Dakar sur instruction du parquet financier, rapporte Libération cité par Seneweb.

La même source précise que des réquisitions ont été adressées à la Conservation foncière, à la Direction générale des impôts et des domaines (DGID), aux notaires ainsi qu’aux banques afin d’obtenir des informations sur son patrimoine dans le cadre du dossier AEE Power. Ces investigations concernent également d’autres personnes, dont Seydou Kane et José Ángel González.

Cette enquête s’inscrit dans un dossier judiciaire plus vaste, rappelle le journal. En septembre 2024, l’administrateur de la société espagnole AEE Power EPC SA a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’administrateur d’AEE Power Sénégal et le Project Manager pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives et manœuvres frauduleuses. La procédure a ensuite été transférée au procureur de la République financier, qui a saisi un juge d’instruction le 23 mars dernier.

Parallèlement, poursuit le quotidien d’information, une autre enquête a été ouverte en janvier 2025 à la Division des investigations criminelles (DIC), à la suite d’une plainte de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) portant sur l’utilisation présumée d’une fausse quittance de 918 339 800 FCFA lors de l’enregistrement du contrat entre AEE Power EPC et l’ASER.

Enfin, en octobre 2025, Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre X pour faux, usage de faux et détournement présumé de deniers publics. L’enquête a alors été confiée à la Section de recherches de Dakar, qui poursuit ses investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire.