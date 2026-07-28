Football: Zinédine Zidane officialisé comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France

L’information n’est pas vraiment une surprise. Ce mardi 28 juillet, la Fédération française de football (FFF) a présenté son nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane, au cours d’une conférence de presse organisée au siège de l’association à Paris. Cette décision vient entériner une information qui circulait dans les couloirs du football depuis plusieurs années, et surtout ces dernières semaines.

L’entraîneur de 54 ans retrouve un banc cinq ans après son départ du Real Madrid, où il a remporté trois Ligues des Champions de façon successive, sous l’air de Cristiano Ronaldo. Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006 perdue face à l’Italie, où il est sorti après avoir écopé d’un carton rouge, Zinedine Zidane vient succéder à Didier Deschamps.

Lié par un contrat de quatre ans avec la FFF, Zidane a pour mission de conduire la France à la Ligue des Nations, à l’Euro 2028 et à la Coupe du Monde 2030. Selon plusieurs médias français, son ancien coéquipier Fabien Barthez pourrait être le coach des gardiens de but.