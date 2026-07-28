Football: Zinédine Zidane officialisé comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France

L’entraîneur de 54 ans retrouve un banc cinq ans après son départ du Real Madrid, où il a remporté trois Ligues des Champions de façon successive, sous l’air de Cristiano Ronaldo. Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006 perdue face à l’Italie, où il est sorti après avoir écopé d’un carton rouge, Zinedine Zidane vient succéder à Didier Deschamps.
Lié par un contrat de quatre ans avec la FFF, Zidane a pour mission de conduire la France à la Ligue des Nations, à l’Euro 2028 et à la Coupe du Monde 2030. Selon plusieurs médias français, son ancien coéquipier Fabien Barthez pourrait être le coach des gardiens de but.