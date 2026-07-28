DIPLOMATIE SOUS-REGIONALE : Le président Bassirou Diomaye Faye a atterri à Bamako

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a posé le pied sur le sol malien ce mardi 28 juillet 2026. Accueilli à sa descente d’avion à l’Aéroport international Président Modibo Keïta de Sénou par le président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, le chef de l’État sénégalais entame une visite de travail de 24 heures placée sous le signe de la fraternité et du partenariat stratégique.

Annoncé par la télévision nationale malienne (ORTM), ce déplacement s’inscrit dans un contexte sous-régional marqué par d’importants défis sécuritaires, économiques et géopolitiques, tant pour le Sénégal que pour les États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Un accueil au plus haut sommet à Sénou

La présence du Général d’Armée Assimi Goïta sur le tarmac de l’aéroport de Sénou pour accueillir personnellement son homologue sénégalais témoigne de la haute importance accordée par Bamako à cette visite officielle.

Les cérémonies d’accueil protocolaire ouvrent ainsi un marathon diplomatique d’une journée entre les deux exécutifs.

Tête-à-tête Faye-Goïta : Sécurité, économie et dynamiques sous-régionales

Au cours de ces 24 heures de concertations, les discussions entre les deux chefs d’État porteront sur plusieurs axes prioritaires :

Coopération sécuritaire et frontalière : Face à la persistance de la menace terroriste et de la criminalité transfrontalière, le renforcement du partage de renseignements et de la surveillance conjointe de la frontière reste prioritaire.

Économie et logistique : Consolidation du corridor commercial Dakar-Bamako, véritable artère vitale pour le ravitaillement et les échanges marchands des deux nations.

Relations sous-régionales : Échanges approfondis sur la recomposition géopolitique en Afrique de l’Ouest, notamment l’évolution des rapports entre les pays membres de la CEDEAO et la confederation des États de l’AES.

En effectuant ce déplacement, le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme sa volonté de maintenir un dialogue direct, pragmatique et constructif avec l’ensemble des pays voisins, rappelant que le Sénégal et le Mali partagent une communauté de destin indissociable.