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Concours Général 2026 : Le Président Diomaye exhorte les lauréats à servir le Sénégal

31 juillet 2026 Actualité

Sous le signe des Jeux olympiques de la jeunesse et de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, l’édition 2026 du Concours général a mis à l’honneur l’excellence scolaire au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats, les appelant à « faire de l’effort la boussole de leur réussite ».

 

Insistant sur la dimension civique et patriotique de leur succès, le Président a martelé : « Vous êtes parmi les meilleurs de votre génération, mais souvenez-vous toujours que l’excellence n’est jamais un privilège, elle est le fruit de l’effort.

 

Le Chef de l’Etat a souligné que la nation attend désormais qu’ils mettent leurs talents au service d’une ambition plus grande qu’eux-mêmes. « Elle ne vous demande pas d’être les meilleurs pour vous-même, elle vous demande d’être les meilleurs pour le Sénégal. »

 

Le Chef de l’État a également réaffirmé sa vision d’une République de l’égalité des chances, où chaque enfant, affranchi des barrières sociales, pourra bâtir son destin grâce au travail et au mérite.

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