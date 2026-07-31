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Les coulisses de l’audience entre Sonko et Serigne Mountakha

31 juillet 2026 Actualité

À la tête d’une forte délégation, le président de l’Assemblée nationale s’est rendu à Touba où il a été reçu par le khalife général des mourides. Le président du Pastef Ousmane Sonko a rassuré Serigne Mountakha Mbacké qu’il va œuvrer toujours pour la paix.

Dans son discours, le khalife a rassuré son hôte en déclarant qu’il est exclusivement au service de Khadimou Rassoul. Serigne Mountakha a remercié Ousmane Sonko pour sa démarche.

« Rassurez-vous, nous sommes exclusivement au service de Khadimou Rassoul. Nous vous souhaitons que du bien et vous souhaitez la même chose à mon égard », a déclaré le khalife avant de formuler des prières à ses visiteurs.

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