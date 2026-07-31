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Lendemain de Magal férié ? Le décret de Diomaye attendu

31 juillet 2026 Société

À l’approche du Magal de Touba 2026, la question du caractère férié du lendemain de la célébration suscite plusieurs interrogations. Selon une analyse du juriste Souleymane Jules Diop, les textes en vigueur ne prévoient pas automatiquement un jour férié après une fête légale.

Il rappelle que la législation sénégalaise notamment la loi loi n°74-52 du 04 novembre 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales ne reconnaît pas de principe général de « lendemain férié », à l’exception de la Tabaski et de la Korité lorsqu’elles coïncident avec un dimanche.

Pour les fêtes chrétiennes de Pâques et de Pentecôte, qui sont célébrées un dimanche, la loi prévoit explicitement le lundi comme jour férié.

Ainsi, sauf publication d’un décret spécifique du président de la République déclarant la journée chômée et payée, le lendemain du Magal reste normalement un jour ouvrableLisez Senego sans publicité.

Les travailleurs souhaitant prolonger leur repos devront donc, selon cette lecture des textes, poser un congé ou reprendre leurs activités dès le lundi suivant le Magal.

Rappelons que Macky Sall, lors de la célébration du Magal de Touba célébrée le dimanche 26 septembre 2021, avait decrété le lundi 27 septembre férié. « Macky Sall, après avoir instruit le paiement des salaires à partir de ce jeudi 23 septembre 2021, a signé un décret pour permettre aux fidèles de célébrer sereinement, le Magal à Touba », lisait-on dans un communiqué du ministre du Travail de l’époque, Samba Sy.

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