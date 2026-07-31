Franco Baresi, légende de l’AC Milan et du football italien, est mort à 66 ans

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une légende du football italien s’en est allée. Franco Baresi, l’ancien joueur de l’AC Milan et la Squadra Azzurra, est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé le club lombard, ce vendredi matin. Défenseur de renom, l’homme aux 716 matchs en vingt ans sous le maillot milanais avait publiquement évoqué ses problèmes de santé en fin d’année dernière, lorsqu’il avait été opéré d’un nodule pulmonaire.

« Le Milan pleure la disparition de Franco Baresi, (qui) restera à jamais, tout comme son maillot numéro 6, une part indissociable et fondamentale de l’ADN et de l’histoire du club », a écrit la mythique formation italienne, dont il était devenu le vice-président d’honneur en 2020.

Capitaine emblématique du grand Milan des années 1980 et 1990, avec lequel il a notamment remporté trois fois la LDC (1989, 1990 et 1994) et six fois la Serie A (1979, 1988, 1992, 1993, 1994 et 1996), Baresi a également profondément marqué l’histoire son équipe nationale.

S’il n’a pas joué lors du sacre italien au Mondial 1982, il a activement participé au parcours jusqu’en finale en 1994, disputant la finale perdue face au Brésil (0-0, 2-3 t.a.b), probablement la plus importante de ses 81 sélections.

Un style de jeu à part

Deuxième du Ballon d’or 1989, Baresi est connu pour avoir réinventé le poste de libéro. Ce joueur élégant, très à l’aise balle au pied a utilisé son intelligence et son sens de l’anticipation pour compenser un physique jugé fluet par certains. « El Capitano » n’était pas grand (1,76 m), ce qui ne l’a pas empêché de devenir l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. À Milan, son numéro 6 a été retiré après la fin de sa carrière, preuve de son empreinte sur le club lombard, dont il a régulièrement porté le brassard dès ses 22 ans.

Alors que des rumeurs faisaient état de la mort de Baresi ces derniers jours, l’AC Milan avait démenti mercredi, précisant que sa légende traversait « une période difficile et délicate ». Opéré en août 2025, l’ancien défenseur avait subi une « ablation par chirurgie mini-invasive » afin de retirer un nodule pulmonaire. Il avait ensuite suivi un lourd traitement basé sur l’immunothérapie avant de réapparaître publiquement à San Siro à l’automne.