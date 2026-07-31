Franco Baresi, légende de l’AC Milan et du football italien, est mort à 66 ans

« Le Milan pleure la disparition de Franco Baresi, (qui) restera à jamais, tout comme son maillot numéro 6, une part indissociable et fondamentale de l’ADN et de l’histoire du club », a écrit la mythique formation italienne, dont il était devenu le vice-président d’honneur en 2020.
Capitaine emblématique du grand Milan des années 1980 et 1990, avec lequel il a notamment remporté trois fois la LDC (1989, 1990 et 1994) et six fois la Serie A (1979, 1988, 1992, 1993, 1994 et 1996), Baresi a également profondément marqué l’histoire son équipe nationale.
S’il n’a pas joué lors du sacre italien au Mondial 1982, il a activement participé au parcours jusqu’en finale en 1994, disputant la finale perdue face au Brésil (0-0, 2-3 t.a.b), probablement la plus importante de ses 81 sélections.
Un style de jeu à part
Deuxième du Ballon d’or 1989, Baresi est connu pour avoir réinventé le poste de libéro. Ce joueur élégant, très à l’aise balle au pied a utilisé son intelligence et son sens de l’anticipation pour compenser un physique jugé fluet par certains. « El Capitano » n’était pas grand (1,76 m), ce qui ne l’a pas empêché de devenir l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. À Milan, son numéro 6 a été retiré après la fin de sa carrière, preuve de son empreinte sur le club lombard, dont il a régulièrement porté le brassard dès ses 22 ans.