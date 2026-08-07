Affaire des présumés homosexuels : voici la liste des 23 prévenus bénéficiant d’un « non-lieu »

Rebondissement dans l’affaire des présumés homosexuels. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de « non-lieu partiel » au profit de 23 personnes poursuivies dans cette affaire, estimant les charges insuffisantes pour les motifs d’« acte contre nature » et d’« association de malfaiteurs ».
Cette décision judiciaire libère l’ensemble des mis en cause visés de toute poursuite concernant ces deux chefs d’accusation.
Il s’agit de :
Hissen Guiagoussso
Mame Samba Diallo
Mansour Baldé alias Zo
Florian Julien Monneron
Chérif Diatta
Pape Birame Bigué Ndiaye (journaliste)
Serigne Bamba Amar
Abdou Aziz Guèye
Ouly Mansaly
Abdoulaye Diallo
Mamadou Mbaye
Assane Sow
Moussa Diallo
Moussa Diop
Serigne Saliou Diouf
Mamadou Youbi Diop
Birane Diop
Mamadou Lamine Sylla
Abdourahmane Ciss
Cheikh Bassirou Mbacké
Serigne Mountalla Gueye
Thierno Ndiaye
Daouda…