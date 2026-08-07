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Affaire des présumés homosexuels : voici la liste des 23 prévenus bénéficiant d’un « non-lieu »

7 août 2026 Actualité

 

Rebondissement dans l’affaire des présumés homosexuels. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de « non-lieu partiel » au profit de 23 personnes poursuivies dans cette affaire, estimant les charges insuffisantes pour les motifs d’« acte contre nature » et d’« association de malfaiteurs ».

Cette décision judiciaire libère l’ensemble des mis en cause visés de toute poursuite concernant ces deux chefs d’accusation.

Il s’agit de :

Hissen Guiagoussso

Mame Samba Diallo

Mansour Baldé alias Zo

Florian Julien Monneron

Chérif Diatta

Pape Birame Bigué Ndiaye (journaliste)

Serigne Bamba Amar

Abdou Aziz Guèye

Ouly Mansaly

Abdoulaye Diallo

Mamadou Mbaye

Assane Sow

Moussa Diallo

Moussa Diop

Serigne Saliou Diouf

Mamadou Youbi Diop

Birane Diop

Mamadou Lamine Sylla

Abdourahmane Ciss

Cheikh Bassirou Mbacké

Serigne Mountalla Gueye

Thierno Ndiaye

Daouda…

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